2児の母・青木裕子「目立たないでほしい」と長男リクエストの中学入学式コーデ公開 2ショットに「小物使いが上手」「差し色のセンス抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/07】フリーアナウンサーの青木裕子が4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男との2ショットで、入学式のコーディネート姿を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻、新中学生長男から「目立たないでほしい」入学式コーデ披露
青木は「長男中学校入学式でした」と添え、学ラン姿の長男との写真を投稿。「一足先に始まった中学生チームでのサッカーや中学生クラスの習い事でバタバタっとしていた春休みでしたが ここから徐々に通常の生活に慣れていけますように…」と明かしている。「『目立たないでほしい』と長男は暗い色のスーツ推しなので、卒業式と同じジャケットスタイルで 靴や首元に色を入れて少し華やかさを意識して行きました」と記し、入学式のコーディネートを公開。黒のセットアップスーツに、春らしいピンクのパンプスと柄物のスカーフをアクセントとして取り入れたスタイルを披露し、「暑くて袖を捲ってたらシワシワになっちゃった」とお茶目につづっている。
この投稿に、ファンからは「差し色のセンス抜群」「小物使いが上手」「着こなしが素敵すぎる」「上品で清楚」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻、新中学生長男から「目立たないでほしい」入学式コーデ披露
◆青木裕子、長男との2ショットで入学式コーデ披露
青木は「長男中学校入学式でした」と添え、学ラン姿の長男との写真を投稿。「一足先に始まった中学生チームでのサッカーや中学生クラスの習い事でバタバタっとしていた春休みでしたが ここから徐々に通常の生活に慣れていけますように…」と明かしている。「『目立たないでほしい』と長男は暗い色のスーツ推しなので、卒業式と同じジャケットスタイルで 靴や首元に色を入れて少し華やかさを意識して行きました」と記し、入学式のコーディネートを公開。黒のセットアップスーツに、春らしいピンクのパンプスと柄物のスカーフをアクセントとして取り入れたスタイルを披露し、「暑くて袖を捲ってたらシワシワになっちゃった」とお茶目につづっている。
◆青木裕子の投稿に「小物使いが上手」の声
この投稿に、ファンからは「差し色のセンス抜群」「小物使いが上手」「着こなしが素敵すぎる」「上品で清楚」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】