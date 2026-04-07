欧州株　次第に上値重く、米株先はマイナス圏推移
東京時間16:58現在
英ＦＴＳＥ100　 10409.16（-27.13　-0.26%）
独ＤＡＸ　　23129.02（-39.06　-0.17%）
仏ＣＡＣ40　 7988.74（+26.35　+0.33%）
スイスＳＭＩ　 12953.30（-28.67　-0.22%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:58現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46802.00（-100.00　-0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6626.75（-24.25　-0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24241.75（-116.75　-0.48%）