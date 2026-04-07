欧州株 次第に上値重く、米株先はマイナス圏推移
欧州株 次第に上値重く、米株先はマイナス圏推移
東京時間16:58現在
英ＦＴＳＥ100 10409.16（-27.13 -0.26%）
独ＤＡＸ 23129.02（-39.06 -0.17%）
仏ＣＡＣ40 7988.74（+26.35 +0.33%）
スイスＳＭＩ 12953.30（-28.67 -0.22%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:58現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46802.00（-100.00 -0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6626.75（-24.25 -0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24241.75（-116.75 -0.48%）
東京時間16:58現在
英ＦＴＳＥ100 10409.16（-27.13 -0.26%）
独ＤＡＸ 23129.02（-39.06 -0.17%）
仏ＣＡＣ40 7988.74（+26.35 +0.33%）
スイスＳＭＩ 12953.30（-28.67 -0.22%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:58現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46802.00（-100.00 -0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6626.75（-24.25 -0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24241.75（-116.75 -0.48%）