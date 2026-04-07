◆パ・リーグ ソフトバンク６―８西武（７日・みずほＰａｙＰａｙ）

西武が８試合ぶりの２ケタ安打で逆転勝ち。引き分けを挟んでの連敗を４で止めた。昨年から続いていたソフトバンク戦の連敗も５でストップとなった。

大幅に打線を組み替えて挑んだ一戦。両軍無得点の２回２死二塁から古賀悠の右前適時打で４試合ぶりに先制すると、逆転を許した直後の４回には外崎に今季１号２ランが飛び出し同点に追いつく。

そのまま迎えた５回には１死一塁から岸の左翼線への適時二塁打で勝ち越しに成功。続く１死二塁では仲三にプロ６年目で初本塁打となる１号２ランが飛び出し、ソフトバンクを突き放した。８回に２点を加えた。

先発・隅田は７回７安打３失点で降板。味方が先制した直後の２回、先頭の山川に初球を振り抜かれ左翼スタンドへの同点ソロを被弾。３回には２死一塁から近藤に右翼ホームランテラスへの２ランを浴び勝ち越しを許したが、その後は要所を締め追加点は許さなかった。

救援陣が８回に２失点。９回は新人の岩城が１失点もリードを守り、２セーブ目を挙げた。