【App Store iPhoneゲームチャート】『Jewel Coloring』が無料チャート1位を獲得（3/30〜4/5）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年3月30日〜4月5日）では、「無料ゲームチャート」1位に『Jewel Coloring』、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ちょっとしたスキマ時間にも楽しめるカジュアルゲーム『Jewel Coloring』
「無料ゲームチャート」1位の『Jewel Coloring』は、ピクセルアートと色仕分けゲームが融合したような作品。盤面に間違って配置された宝石と、手持ちの宝石を見ながら、先の順番を判断して仕分けしていく。無事に仕分けが終わると、ピクセルアートで描かれる絵柄が浮かび上がる。さまざまな難易度が用意されており、ちょっとしたスキマ時間はもちろん、腰を据えてゲームを楽しむこともできる。
2位は、アドベンチャージャンルの『確認させてください』。プレイヤーはアパートの大家として、入居を希望してやってくる人の身辺調査をし、入居を許可するかどうか検討するという作品だ。希望者の中にはモンスターや悪人が混ざっているので、彼らへの質問を通じた調査で判断する必要がある。正しく希望者を見極め、アパートの住人にさせることで、大家としての評価が上がっていく。
続く3位には、根強い人気を誇る『ブロックブラスト（Block Blast）』がランクイン。ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた“脳トレ”に適した作品で、操作はシンプルながらバックに流れる効果音やリズムが楽しい。
前週1位に初登場した『七つの大罪：Origin』は、今週9位で2週連続のTOP10入り。人気作品『七つの大罪』本編の3年後のストーリーが描かれるアニメーションオープンワールドRPGで、プレイヤーは主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険する。
◆『都市伝説解体センター』は、初登場から3週連続TOP10入り
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『Slay the Spire』がランクイン。
2位の『スイカゲーム-Aladdin X』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースから2年を迎えたが、引き続き根強い人気を見せている。
9位の『都市伝説解体センター』は、初登場から3週連続のTOP10入りに（初登場3位→6位→9位）。同作はPC、PlayStation 5、Nintendo Switchですでに発売されていた同名タイトルのiOS版。プレイヤーは都市伝説にまつわる事件の解明と解体を担う機関の主人公を操作し、それぞれの都市伝説に向かっていく。ドラマ形式で続いていくシナリオとピクセルアートで描かれたグラフィックが同作の世界観を創り上げている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ちょっとしたスキマ時間にも楽しめるカジュアルゲーム『Jewel Coloring』
2位は、アドベンチャージャンルの『確認させてください』。プレイヤーはアパートの大家として、入居を希望してやってくる人の身辺調査をし、入居を許可するかどうか検討するという作品だ。希望者の中にはモンスターや悪人が混ざっているので、彼らへの質問を通じた調査で判断する必要がある。正しく希望者を見極め、アパートの住人にさせることで、大家としての評価が上がっていく。
続く3位には、根強い人気を誇る『ブロックブラスト（Block Blast）』がランクイン。ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた“脳トレ”に適した作品で、操作はシンプルながらバックに流れる効果音やリズムが楽しい。
前週1位に初登場した『七つの大罪：Origin』は、今週9位で2週連続のTOP10入り。人気作品『七つの大罪』本編の3年後のストーリーが描かれるアニメーションオープンワールドRPGで、プレイヤーは主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険する。
◆『都市伝説解体センター』は、初登場から3週連続TOP10入り
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『Slay the Spire』がランクイン。
2位の『スイカゲーム-Aladdin X』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースから2年を迎えたが、引き続き根強い人気を見せている。
9位の『都市伝説解体センター』は、初登場から3週連続のTOP10入りに（初登場3位→6位→9位）。同作はPC、PlayStation 5、Nintendo Switchですでに発売されていた同名タイトルのiOS版。プレイヤーは都市伝説にまつわる事件の解明と解体を担う機関の主人公を操作し、それぞれの都市伝説に向かっていく。ドラマ形式で続いていくシナリオとピクセルアートで描かれたグラフィックが同作の世界観を創り上げている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。