吉田茂や佐藤栄作らの名前が書かれた宿泊記録帳

石川県加賀市の山中温泉で、吉田茂が佐藤栄作を首相の後継に事実上指名する密談の舞台になったとされる旅館が、文化観光施設に生まれ変わり注目されている。2024年3月の北陸新幹線金沢―敦賀（福井県敦賀市）延伸開業の効果もあり、特に紅葉シーズンは多くの人が訪れる。昭和天皇や文豪らも宿泊した和風建築、日本庭園が歴史の旅にいざなう。（共同通信＝乾真規）

施設は、大聖寺川沿いにある「加賀依緑園」。元は老舗旅館「よしのや」の別館だったが、2011年に加賀市に寄贈された。しばらく使途が決まらず老朽化が進んだが、改修して2024年4月にオープンした。

支配人の大杉裕美さん（46）によると、「金唐革紙」の壁紙が見どころ。和紙に貼った金属箔で植物などの文様を施す江戸時代の工芸品で、洋風の貴賓室「菊の間」で今も鈍く輝く。

1963年6月、吉田茂が自民党総裁候補だった佐藤栄作や三木武夫らを連れて宿泊。夕食後、吉田は菊の間でスコッチの水割りを傾け「佐藤君、次は君だよ」と、当時首相だった池田勇人の後継に事実上指名したと語り継がれている。

昭和天皇が宿泊した和室では、井波彫刻の欄間や庭園の景色を眺めながら、山中漆器にたてた抹茶で一服できる。川端康成が長期滞在した「花月の棟」では、北陸の工芸作品を扱う金沢市のギャラリー「縁煌」が毎月、工芸作家の個展を開催する。

紅葉の季節には、インバウンド（訪日客）を含め1日に100人以上が訪れることがあるという。県外から北陸新幹線を使い山中温泉に来た旅行者がふらりと立ち寄ることも。大杉さんは「政治家などが泊まった部屋で、歴史に思いをはせながら楽しんでほしい」と話している。

加賀依緑園の洋風の貴賓室「菊の間」

加賀依緑園

井波彫刻の欄間が並ぶ、昭和天皇が宿泊した和室