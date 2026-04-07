警視庁が「新入社員」へ注意喚起 危険なSNS投稿例・チェック項目示す…「残業確定だけど、やりがいのある仕事だから頑張ります！」パシャリなど
警視庁サイバー関連情報を発信する公式Xアカウントは7日、「新入社員の皆さんへ」と向けて注意喚起を行った。
【画像】警視庁が「新入社員」へ注意喚起 画像で例示
「サイバーセキュリティ対策本部」として、「その情報、公開しても大丈夫？」と画像を掲載。
画像では、「今日のごほうび 午後の打合せ前に一休み中〜」と写真を撮って個人情報が掲載されたパソコンが写り込む例や、「残業確定だけど、やりがいのある仕事だから頑張ります！」と重要書類などが置かれたデスクを撮る場面が描かれた。
「新入社員の皆さんへ『フォロワー限定だから大丈夫』は危険です。投稿内容がスクショや転送によって拡散するリスクがあります。社内資料やPC画面の写真１枚が、会社の信用失墜や法的責任に直結することも。投稿の前に、一度立ち止まって考えましょう」と呼びかけ。
フォロワー限定でも拡散されるリスクがあり、情報漏洩のほか個人特定される危険を伝えるともに、投稿前の確認として「勤務先がわかる言葉はないか」「時間・場所が特定されないか」「写真の背景に写り込みはないか」とチェック項目も示した。
【画像】警視庁が「新入社員」へ注意喚起 画像で例示
「サイバーセキュリティ対策本部」として、「その情報、公開しても大丈夫？」と画像を掲載。
画像では、「今日のごほうび 午後の打合せ前に一休み中〜」と写真を撮って個人情報が掲載されたパソコンが写り込む例や、「残業確定だけど、やりがいのある仕事だから頑張ります！」と重要書類などが置かれたデスクを撮る場面が描かれた。
フォロワー限定でも拡散されるリスクがあり、情報漏洩のほか個人特定される危険を伝えるともに、投稿前の確認として「勤務先がわかる言葉はないか」「時間・場所が特定されないか」「写真の背景に写り込みはないか」とチェック項目も示した。