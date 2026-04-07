◇プロ野球パ・リーグ 西武 8-6 ソフトバンク（7日、みずほPayPayドーム）

この日唯一のデーゲームとなったソフトバンクと西武の試合。ここまで得点力不足に苦しんでいた西武でしたが、11安打8得点をあげ勝利しました。

先発マウンドにあがったのは隅田知一郎投手。初回には四球でランナーを背負うも、後続を抑え無失点の立ち上がりとします。すると2回には打線が援護。対するソフトバンクの先発・大関友久投手の前に、エラーも絡んで2アウト2塁の好機をつかむと、古賀悠斗選手のタイムリーで1点を先制しました。

しかし直後には先頭・山川穂高選手の一発を浴び同点に追いつかれます。さらに3回にも1アウトから周東佑京選手の俊足生かした内野安打を許すと、近藤健介選手の一発を浴び2点ビハインドとしました。

それでも、この日の西武は“打”で奮起。4回の先頭・渡部聖弥選手がフェンス直撃の二塁打を放つと、続く外崎修汰選手に今季第1号となる2ランが生まれ同点に追いつきます。さらに5回にも先頭・桑原将志選手が内野安打で出塁すると、1アウトから岸潤一郎選手がタイムリー3塁打。さらに続く仲三優太選手が待望のプロ初HRとなる2ランを放ち、3点リードをつくりました。

これで大関投手を引きずりおろした西武打線。2番手以降にはなかなか得点をあげられなかったものの、8回に迎えたソフトバンクの4番手・大野稼頭央投手にも食らいつきます。先頭への四球とエラーの間に無死1、3塁の好機をつかむと、外崎選手のゴロの間に1点を追加。2アウトまで追い込まれるも1、3塁の場面で滝澤夏央選手がタイムリーを放ちました。

しかし8回裏には2番手・浜屋将太投手が2アウトから連打を浴び2失点。ここでマウンドは甲斐野央投手にスイッチし、さらなる失点を防ぎます。9回にはドラ2ルーキー・岩城颯空投手が、1アウト1塁の場面から代打・柳町達選手のタイムリーを浴び1点を返されるも、逃げ切って勝利しました。