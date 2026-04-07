サントリービバレッジ＆フードは７日、サプリメント「ロコモア」と「セサミン」ブランドの飲料を発売すると発表した。

手軽に栄養補給ができる「飲むサプリ」シリーズとして展開し、健康への関心が高い４０歳代以上の需要獲得を狙う。

ロコモアは脚の筋肉や膝の関節サポートに効果があるとされ、セサミンは「若々しさを保つ力をサポートする」としている。サプリの成分を配合したレモン味の「ロコモアＷＡＴＥＲ」とヨーグルト味の「セサミン１０００」を１４日から販売する。価格はいずれも税込み１８３円（５００ミリ・リットル）。

健康志向の高まりを背景に、サプリ市場は拡大している。ただ、サプリは毎日飲むという心理的なハードルが高いことなどから、利用率は約３割にとどまっているという。飲料にしたのは、日常の水分補給の延長線上で手軽に利用してもらう狙いがある。

サントリービバレッジ＆フードは昨年４月、サントリーグループ各社の知見や資産を生かし、多様化する生活者の価値観や生活様式に合った商品開発などを行う「新価値創造部」を設立。今回が国内展開する第一弾の商品になる。

新価値創造部の三谷京平課長は東京都内で７日に行った説明会で「サプリは知っているが、なかなか手に取れない人に向けて気軽に栄養補給をしてもらいたいと開発した」と話した。