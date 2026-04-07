大谷翔平2試合連続3号“くり抜きバット”で量産モード　試合後は登板に備え山本由伸と敵地マウンドを確認

メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、トロント・ブルージェイズの岡本和真選手（29）との日本人対決で2試合連続の第3号ホームランを放ちました。

激闘を繰り広げた2025年のワールドシリーズ以来の対戦となるブルージェイズとの3連戦。

まずはメジャー1年目、ブルージェイズの岡本和真選手の第1打席。

鋭い当たりが三遊間を破り、2試合ぶりのヒットをマークしました。

一方、6日にホームランを放っている大谷選手は第2打席、ボテボテの当たりでしたが、俊足を飛ばし内野安打。

これで連続出塁を自己最長の41試合に伸ばし、日本人最長記録まであと2試合に迫ります。

そして、第4打席でした。

内角低めのボール球を捉えると、打球はセンターバックスクリーンへ。

2試合連続となる第3号ソロホームランです。

直近4試合で3発と量産体制に入った大谷選手をフリーマン選手も深々とお辞儀でたたえます。

ブルージェイズの岡本選手も負けじと開幕戦以来9試合ぶりのマルチヒットをマーク。

しかし、打線が爆発したドジャースが4連勝。

試合後、大谷選手と日本時間8日に登板予定の山本由伸投手（27）がそろって敵地のマウンドを確認。

岡本選手との侍ジャパン対決に注目です。