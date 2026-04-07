近年、隆盛を迎えているカプセルトイ市場。一般社団法人日本カプセルトイ協会の調査によると、2025年度の製造元出荷ベースでの市場規模は、2024年度の1,410億円から39.0％増の約1,960億円という結果に。また、2021年頃から主流となった「店舗型カプセルトイ専門店」の出店が全国的に相次ぎ、全国900店舗以上（2026年1月31日時点）と、昨年度に比べ200店舗以上増加したという。

（関連：【写真あり】メカ好きの心をくすぐるであろう細部まで再現された電動フォークリフトのミニチュア）

IP商品からオリジナル商品まで、各メーカーから日々さまざまな新作が発売されているだけに、リリース情報を追いきれていない人も多いはず。

このコラムでは、カプセルトイのコレクションを11万個保有するというタレント・ ラジオDJ・ 司会者のワッキー貝山氏が、リアルサウンドテック読者向けの注目アイテムを紹介。“ガチャ活”の一助になれば幸いだ。（編集部）

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みなさん初めまして。カプセルトイ専門家のワッキー貝山です。このコラムでは、カプセルトイマニアの私が、毎週のように登場する新作の中から、特に注目の家電・ガジェット・機械装置などのミニチュアトイをピックアップしていきます！

■【今月の注目商品】『1/64 TOYOTA L&F geneB 電動フォークリフトコレクション』

発売日：2026年4月（初販：2023年1月）価格：400円種類：全4種・gene B・gene B（全回転ロールクランプ）・gene B（ベールクランプ）・燃料電池フォークリフトサイズ：全長約50～56mm／全高約30mmメーカー：トイズキャビン

フォークリフト販売シェアNo.1を誇るTOYOTA L&Fの商品を、豊田自動織機監修のもと、1/64スケールで再現した2023年1月発売の人気カプセルトイが再販されます。

企画・製作のトイズキャビンは、2017年に静岡市に誕生した玩具メーカー。2025年にグットスマイルカンパニーグループの一員となりました。大ヒットシリーズに、イラストレーターのくまみね氏による、猫をモチーフにしたキャラクター『仕事猫』のミニフィギュアシリーズがあります。

今回は、同社の山西秀晃社長に『フォークリフトコレクション』の製作秘話をうかがったところ、貴重証言が連発！ ぜひ最後までご覧ください。

■1/64スケールで再現したフォークリフトへのこだわりと「仕事猫」フィギュアとの意外なつながり

ワッキー貝山（以下、ワッキー）：『1/64 TOYOTA L&F geneB 電動フォークリフトコレクション』の製作経緯を教えてください。

山西秀晃社長（以下、山西）：「働く車を作りたい」と思い、フォークリフトを選びました。フォークリフトは主に、エンジン駆動とモーター駆動の2種があり、一般的な前者を製作することに決めたんです。製作には2年を費やしました。普通車と違い、写真やカタログを見るだけの判断が難しく、実物を見ないと設計できないんです。愛知の工場に何度も出向き、細部の写真を撮り、計測を行いました。そしてようやく完成して販売に至ったのが2023年1月です。

ワッキー：メカ好きを中心に人気を集め、今回3年ぶりに再販が決まったわけですね。製作する上で、大変だった点はどこですか？

山西：まず、ミニチュアの大きさを、ミニカーの世界的標準スケールのひとつである1/64にしました。

ワッキー：トイズの商品には、サイズにこだわったものが多いですよね。

山西：前職はプラモデル畑ということもあり、こだわりは他社さんよりも強いかもしれません。

ワッキー：運転席部分も作りがかなり細かいですよね。

山西：よく見ると、レバーが2本と4本。ハンドル部分は細部まで表現するために金型を何回も直しました。小さいながら、タイヤも回ります。リフト部分のアップダウンもこだわりました。

ワッキー：リフト部分は、どれくらいの重さのものまで乗せられますか？

山西：車体自体が軽いので、重量があるものは乗せられません（笑）。ただ、その後リリースした『仕事猫』のミニフィギュアの重さは耐えられます。ラインナップの中に不思議な格好の猫がいるんですよ。

ワッキー：『仕事猫』は、2018年頃からネットミーム化した『現場猫』を逆輸入したもので、工事現場用のヘルメットを被り、「ヨシ！」と指差し確認をしている姿が基本系の猫のキャラクターですよね。

山西：その通りです。フォークリフトを運転させるために、あのポーズのフィギュアを作りました。

ワッキー：「この格好は何？」と思っていましたが、そういうことだったんですね。恐れ入りました。そうそう、カプセルから中身を取り出して組み立てる際、めちゃくちゃ小さいミラーを車体にくっつけるのは、至難の業でしたよ。

山西：なんてったって1/64スケールですから（笑）。精密に再現するためには、ミラーは別付けにしないといけなかったんです。

ワッキー：パーツを増やせばそれだけ費用もかかるというのに、「いいものを届ける」という使命感を感じます。これからもこだわり抜いたカプセルトイを期待しています！

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精巧なミニチュア製作における貴重な裏話が聞けました。来月はどんなカプトイが登場するのかお楽しみに。ワキワキワッキー！

（文＝ワッキー貝山）