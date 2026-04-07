トランザクション <7818> [東証Ｐ] が4月7日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益を従来予想の29.7億円→32.4億円(前年同期は29.1億円)に9.3％上方修正し、増益率が1.9％増→11.3％増に拡大する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の63億円(前期は60.1億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループは、2025年10月15日に公表いたしました５か年の「第５次中期経営計画（2026年８月期～2030年８月期）」の達成に向けて、初年度である当期においては、「ｅコマース事業／エンタメ（IP）事業の拡大」「エコプロダクツ／気候変動対策・防災製品／トラベル関連製品／ペットウェア・関連製品の強化」「セールスプロモーションにおけるトレンド需要の獲得」「自社工場の強化」の４つの重点戦略を推進し、初年度の計画達成に向けて、社会環境や消費動向の変化を逃すことなく適時適切に捉え、新製品の投入や顧客企業の開拓、関係強化に努めております。中期経営計画における４つの重点戦略の初期的な成果として、販売経路別においては、「エンドユーザー向け」「ｅコマース」の売上が大幅に伸長し、製品分類別では「エコプロダクツ」「ライフスタイルプロダクツ」の売上が好調に推移しております。 この結果、当中間連結会計期間において、売上高が2025年10月15日に公表いたしました第２四半期（中間期）の業績予想を上回る見通しとなりました。また、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益の各段階利益につきましても、好調な売上高により前回予想を上回る見通しとなりました。2026年８月期通期連結業績予想について 通期の連結業績予想につきましては、第２四半期（中間期）の業績予想の修正を踏まえ現在精査中であります。また、2026年３月16日公表の「株式会社サウザンドの株式の取得による連結子会社化及び特定子会社の異動に関するお知らせ」のとおり、２社の連結子会社化による通期業績に与える影響につきましても併せて精査を行っております。今後通期業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかにお知らせいたします。（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

