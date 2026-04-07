観月ありさ、49歳の“異次元スタイル”に反響 桜満喫オフショット「足ッ!!なっがッッッ」「いつまでも伝説の少女」
俳優の観月ありさ（49）が5日、自身のインスタグラムを更新し、桜を満喫する様子を公開。抜群のスタイルが際立つデニムコーデとともに、飛行機との印象的なショットが注目を集めている。
【動画・写真】「後ろ姿も素敵」49歳の“異次元スタイル”を披露した観月ありさ
投稿では、満開の桜が広がる公園でのオフショットを披露。デニムのセットアップに白のスニーカーを合わせたカジュアルな装いで、自然体ながらもスラリと伸びた脚のラインが際立つスタイルを見せた。
さらに、頭上を通過する飛行機と桜を収めたダイナミックなカットも公開。桜越しに飛行機を見上げる姿や、振り返るバックショットなど、季節感あふれる印象的な写真の数々となっている。
コメント欄には「足ッ!!なっがッッッ」「いつまでも伝説の少女だ！」「桜と飛行機の組み合わせも良いですね」「デニム似合ってますね」「後ろ姿も素敵」など、称賛の声が多数寄せられていた。
【動画・写真】「後ろ姿も素敵」49歳の“異次元スタイル”を披露した観月ありさ
投稿では、満開の桜が広がる公園でのオフショットを披露。デニムのセットアップに白のスニーカーを合わせたカジュアルな装いで、自然体ながらもスラリと伸びた脚のラインが際立つスタイルを見せた。
さらに、頭上を通過する飛行機と桜を収めたダイナミックなカットも公開。桜越しに飛行機を見上げる姿や、振り返るバックショットなど、季節感あふれる印象的な写真の数々となっている。
コメント欄には「足ッ!!なっがッッッ」「いつまでも伝説の少女だ！」「桜と飛行機の組み合わせも良いですね」「デニム似合ってますね」「後ろ姿も素敵」など、称賛の声が多数寄せられていた。