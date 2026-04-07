フィギュアスケート女子で世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が7日、母校である神戸学院大の入学式に登場した。

神戸市内のワールド記念ホールで行われた入学式で、第2部の冒頭に登壇。母校へ入学した新入生へのアドバイスを問われると、1年時の履修登録などに苦戦した過去を振り返りつつ「どれだけ器用に生きるか。1人で何でもやろうとすると、けっこう大変。同じ授業を受ける友達をつくるのが一番」と語った。

大学生活では競技との両立は大変だったが、経営学部経営学科で学び、かつスケート以外の友達もできえ充実の日々を過ごした。今年2月のミラノ・コルティナ五輪で個人と団体で銀メダルを獲得。現役最後の大会となった3月の世界選手権では日本勢最多となる4度目の優勝を飾った。今後はインストラクター（指導者）として歩み出す。

現在はアイスショーの予定が詰まっており、この日の朝も練習してきたという。コーチ業を始める時期に関しては「それも先生と相談して。“入れる日があったら教えて”という感じだったので、自分が入れるタイミングで貸し切り（練習）やお稽古に入ると思います」と話した。

以前から引退後は指導者への道を考えており、そのためにも経営学などを学んできた。一方で、スケートの普及にも積極的に取り組んでいきたいといい「今、五輪フィーバーじゃないけど、一般営業でも（リンクに）たくさんの子供が来たり、凄く人が増えていたり。凄くスケートに目を向けてもらえている。それを一時の波で収まってほしくないので。より身近にスケートを感じてもらえるように、自分自身も動いていかないといけない」と今後を見据えた。