福島県訪問2日目、天皇皇后両陛下と愛子さまは、福島第一原発のある大熊町を訪れ被災者らと懇談されました。

天皇皇后両陛下と愛子さまは、7日午後、「大熊町立学び舎ゆめの森」を訪問されました。

小・中学校に認定こども園が併設されているこの教育施設で、小学生の総合学習を視察し、興味のあることについて発表する様子をにこやかな表情で聞いた後、子どもたちに声をかけられました。

その後、ご一家は被災者らと懇談されました。震災当時、福島第一原発で警備員として働き事故の際も近くにいたという土屋繁男さんには…

陛下

「震災の発災の時は本当、大変でいらっしゃいましたね」

愛子さま

「緊急対策室は1号機からはどのくらいの距離で」

土屋繁男さん

「500メートルくらいだと思いますね。おかげさまで生活できておりますので」

愛子さま

「ご自宅の方は大変でいらっしゃったんですか」

ご一家は、土屋さんの妻や愛犬のことも気にかけ、「体に気をつけて」とねぎらわれていました。

また地域密着型のフリーペーパーを発行し、避難先でも発信し続けた野口美佐子さんに、愛子さまは「町に戻ってきていかがですか」と尋ねられていました。

震災後、福島第一原発のある大熊町への皇室の訪問は、天皇ご一家が初めてです。