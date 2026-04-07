お笑いタレントの横澤夏子が、4月6日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）の生放送に途中から参加した。

「横澤さんが遅れて参加したのは、長女の小学校の入学式に参加するためでした。横澤さんは2017年に一般人男性と結婚し、2019年に長女、2021年に次女、2023年に三女を出産しており、現在、3人の子どものママです。長女の小学校入学は、やはり思い出に刻んでおきたかったのでしょう。放送後に横澤さんはInstagramを更新し、娘さんと手をつないだツーショットのほか《ぽかぽか、途中参加させていただけて ありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした!》と感謝のメッセージをつづっています」（スポーツ紙記者）

ほほえましいひとコマとなったが、Xでは疑問の声も聞かれる。

《公立だと入学式の日程で自治体わかるし、私立ならもっとしぼりこめちゃったりするんじゃないかと思うのは心配しすぎ? 横澤なっちゃんについて言えば、入学式後のお祝いランチも行ってきなよ!の気持ち》

《1日休ませてあげなよ式の後ご飯食べに行ったりおばあちゃん家行ったり明日からどんなことするんだろうねってお話ししたいかもしれないじゃん》

放送作家が語る。

「『ぽかぽか』では、2025年4月7日の放送でも、MCを務めるハライチの澤部佑さんが長男の小学校の入学式に参加するため、遅れての参加をしています。澤部さんは1時間ほど遅れて、見慣れない黒いスーツ姿で現れました。着替えなかったのは、入学式へ参加してきたことを示す、番組の“ほっこり演出”のひとつのように見えました。今回の横澤さんのケースも同様なのでしょう」

現在、横澤は、藤本美貴と共演するバラエティ番組『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）のMCを務めるなど、“ママタレ”としてブレーク中だ。

「横澤さんは明るいキャラクターで親しみやすいのはたしかですが、ママタレとしての露出が強すぎるといった指摘もあります。とくにママタレは、自らの家庭生活を含め、プライベートに関するエピソードトークをおもしろおかしく話す必要があるので、横澤さんのキャラと相まって“うるさい”といったイメージにつながってしまうのかもしれません。家庭ネタの“押し出し”にもバランス調整が必要なのでしょう」（同前）

せっかくの入学式。いっそのこと、娘のために休んでもよかったのかもしれない。