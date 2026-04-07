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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、4月10日（金）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

本日2026年4月7日は、テーブルを有効活用しながら調理できるYamazaki（山崎実業）の「下が使える電気プレートラック タワー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【365日出荷&当店限定特典付き】山崎実業 下が使える電気プレートラック タワー tower 公式 ホットプレート 収納 ラック キッチン ダイニング 折り畳み スチール ホームパーティー テーブル 便利 ホワイト ブラック 10403 10404 3,850円 （ポイント5倍） 楽天で購入する PR PR

山崎実業の「下が使える電気プレートラック タワー」がポイント5倍。空きスペースを有効活用できて便利

Yamazaki（山崎実業）の「下が使える電気プレートラック タワー」がポイント5倍とお得に購入できるチャンスです。

本体の上に電気プレートを載せることで、狭いテーブルでもスペースを有効活用できる便利な卓上アイテム。

食卓で焼肉やたこ焼きなどを楽しむときに、具材の皿や取り皿でテーブルがいっぱいになってしまう悩みを解決してくれますよ。

プレートの位置が高くなり具材に手が届きやすくなる

耐荷重は6kg、耐熱温度は200℃と耐久性も抜群。

電気プレートが一段高いところにあるので、どこの場所からでも具材が見えやすく、手に取りやすくなります。

シンプルなデザインなので、どんな食卓にもスッとなじみますよ。

油などに強い粉体塗装で簡単お手入れ、脚が折り畳めてスッキリ収納

サイズは60cm（幅）×33.3（奥行き）×12.8cm（高さ）とコンパクトながら、電気プレートをしっかり支えます。

本体はスチール（粉体塗装）で、油がハネてもサッと拭くだけでお手入れが簡単です。

使わない時は脚を畳んで、厚さ約3cmほどまでスリムになります。キッチンの隙間などにコンパクトに収納できて便利ですよ。

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上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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