今から初夏まで大活躍しそう！【LEPSIM】大人のおしゃ見え♡「最旬メッシュシャツ」

トップス1枚ではまだ肌寒く感じる今の季節は、軽やかに羽織れるアイテムが重宝するもの。そこで今回は【LEPSIM（レプシィム）】のメッシュシャツをピックアップ。春はもちろん初夏の羽織としても取り入れやすいアイテムで、コーデに抜け感をプラスできるだけでなく、フード付きなのでトレンド感も演出できるかも。

羽織るだけでトレンド感アップが狙える

【LEPSIM】「メッシュフード長袖シャツ」\6,990（税込）

ほんのり透けるメッシュ素材で、コーデに軽やかさと抜け感をプラスできるシャツ。フード付きのデザインでカジュアルさもありつつ、やわらかなカラー展開で大人でも取り入れやすいバランスに仕上がっています。全体的にゆったりとしたシルエットとぽわん袖もかわいい一着です。

大人のカジュアルコーデで大活躍の予感

清涼感のあるメッシュ素材のシャツは長袖でも重たく見えにくく、春から初夏までロングシーズン活躍が期待できます。ジーンズやワイドパンツと合わせてカジュアルに、スカートと合わせて女性らしく、と幅広い着こなしに対応可能。透け感がかわいいので、トレンドのカラーレイヤードコーデにもおすすめのアイテムです。

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Writer：licca.M