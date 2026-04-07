田中美久「どれが好み?」日中韓メイク3変化　ナチュラル&洗練&華やかの競演にファン白熱の争論

元HKT48で女優の田中美久(24)が7日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。日本、中国、韓国の3カ国風のメイク姿を公開した。



【写真】シャープな目元に肌感もさまざま…3カ国風メイクで印象ガラリ

「各国のメイクで皆どれが好み?」と3カ国の国旗絵文字とともに、テンポよく変身していくショート動画を投稿。まずは“すっぴん”でメガネをかけた田中が登場すると、パッと画面が切り替わり、ほんのりチークの自然体肌で目元もやさしい印象を受ける日本風メイクに。続いて、唇に色味を持たせて透明感のあるツヤ肌、血色感のあるチークで洗練された韓国風フェイス。最後はアイラインで目元くっきり&濃い赤の唇、しっかりマットな肌で華やかなドールっぽい中国風メイクへと変わった。



3つのタイプを“演じ分ける”見事なメイクの腕前に、ファンの間でも「メイクでこんなに印象変わるんだ!!」「日本のナチュラルさ、中国の華やかさ、韓国のトレンド感…迷いますね」「やっぱり日本人として1番は日本なんだけど韓国の方もオトナっぽかったりギャルぽくて可愛くて好きかな」「もちろん日本」「韓国メイクの透明感が好き」「あの中国風のルックがスクロール中に私を止めた」と好みはさまざま。一方で、「ジジイには全部同じ女の子に見える」「最初のメガネが一番可愛い」などミもフタもない声もあった。



（よろず～ニュース編集部）