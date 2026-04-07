「ぷるんぷるん！」「素晴らしい」村重杏奈の“揺れる”動画に反響
元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が7日までに更新されたViViの公式インスタグラムに登場。写真集『あんな』を紹介するとともに動画のオフショットを公開した。
【動画】「ぷるんぷるん！」「素晴らしい」“揺れる”動画で反響が寄せられている村重杏奈
投稿では「村重杏奈写真集『あんな』の発売を記念して5/30(土)都内某所にてお渡し会開催が決定！」と報告。特典会の内容として「1冊券特典会 3,300円(税込み)・写真集(サインあり)をご本人よりお渡し」「2冊券特典会 6,600円(税込み)・写真集(サインあり/宛名入れ)を1冊ご本人よりお渡し・しげちゃんむふふクッションタッチ・写真集(サイン無し)1冊」「3冊券特典会 9,900円(税込み)・写真集(サインあり/宛名入れ)を1冊ご本人よりお渡し・2ショット撮影・写真集(サイン無し)2冊」と紹介した。
動画では、飛び跳ねて体を揺らす村重の様子が。この投稿には「ぷるんぷるん！」「素晴らしい」などのコメントが寄せられている。
【動画】「ぷるんぷるん！」「素晴らしい」“揺れる”動画で反響が寄せられている村重杏奈
投稿では「村重杏奈写真集『あんな』の発売を記念して5/30(土)都内某所にてお渡し会開催が決定！」と報告。特典会の内容として「1冊券特典会 3,300円(税込み)・写真集(サインあり)をご本人よりお渡し」「2冊券特典会 6,600円(税込み)・写真集(サインあり/宛名入れ)を1冊ご本人よりお渡し・しげちゃんむふふクッションタッチ・写真集(サイン無し)1冊」「3冊券特典会 9,900円(税込み)・写真集(サインあり/宛名入れ)を1冊ご本人よりお渡し・2ショット撮影・写真集(サイン無し)2冊」と紹介した。
動画では、飛び跳ねて体を揺らす村重の様子が。この投稿には「ぷるんぷるん！」「素晴らしい」などのコメントが寄せられている。