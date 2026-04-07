4月7日に42歳の誕生日を迎えた島袋寛子さんが自身のインスタグラムを更新。SPEEDでデビューして今年、30周年を迎えることを明かしました。



【写真を見る】【 SPEED 島袋寛子 】 「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えます」 各種SNSも新たに開設



島袋さんは鮮やかな赤のセットアップスーツを着用した画像を添えて「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えます みんなありがとう」と感謝の言葉を綴りました。







島袋さんがボーカルを務めた『SPEED』は1996年8月にシングル『Body & Soul』でデビューしています。







また別の投稿では、「30th Anniversary 新しい思い出を一緒につくりましょう」と記し、白のノースリーブの艶やかなセットアップを着用した画像を添えています。





さらに別の投稿で「各SNSも開設されました！ フォローよろしくお願いいたします」と、YouTubeやTikTok、スタッフのインスタグラムのアカウントを公開しています。





この投稿にフォロワーから「嬉しすぎます」「マッハでフォローしましたー」「これからも応援しています！」「またスピードが見たいよ〜」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】