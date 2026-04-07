演歌歌手の真田ナオキ（36）が7日、東京・神宮球場室内球技場で、8日発売のダブルA面新曲「陽が沈む前に…／プルメリア ラプソディ」披露取材会に出席した。

「陽が沈む前に…」は前作「一匹狼のブルース」に引き続き、怒髪天の増子直純（69）、「プルメリア−」はBEGINの島袋優（57）が作詞を手がけている。

この日、“アニキ”と慕う増子とともに、室内練習場のマウンド付近で「陽が沈む前に…」をフルコーラスで披露。その後、ティーバッティングで、用意された幕に当たるまで帰れないに挑戦した。

プロ野球ヤクルトスワローズの大ファンとしても知られる。同球団は現在7勝1敗でセ・リーグ首位。同所での新曲披露を「めちゃくちゃ絶好調の中、この室内練習場で。ヤクルトを感じられましたね」とし、「縁起のいい場所だと思ってますので、僕自身も頑張って飛躍したいなと思っています」と目を輝かせた。

ヤクルトの現状について「正直、はじめはなんでだろうという気持ちが、やっぱり強かった」と吐露。「関係者の皆さまも、シーズン前の予想ではほとんどの方が6位と予想していたし、僕らファンも、ここ数年は我慢かなと覚悟をしてた部分もあった」という。

だが、ふたを開けてみれば首位。この好調については「一丸となってる強さというか、若手、ベテランが必死になって1勝を取りに行ってる姿が見受けられるなと思っています」と分析した。

注目の選手は「やっぱり山田哲人選手」とした。「まだ体が本調子ではないですけど、ミスタースワローズですし、まだまだ老け込むには早い選手だし、僕もずっと大好きな選手」とし、「哲人選手が戻ってきて、さらにエンジン全開で突っ走ってくれるヤクルトが見たいなと思ってます」とした。