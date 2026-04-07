東宝演劇部は公式Xアカウントで、明治座にて公演中のミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」の休演を公表しました。

休演となったのは、きょう7日(火)開演予定の13時の回と18時の回。公式Xアカウントでは、13時の回について「出演者の体調不良者が複数発生したため、本日4月7日(火)13時を、やむを得ず公演中止とさせていただきます」と告知。「4月7日(火)18時以降の公演の実施に関しましては、4月7日（火）16時頃までに発表させていただきます」と予告しました。こちらは午前11時48分、つまり公演の約1時間前に投稿されました。

そして、午後1時23分には「本日4月7日(火)18時公演につきましても、休演とさせていただきます」と、同じ公式Xアカウントに投稿されました。主人公のデロリスと相手役のエディはダブルキャストで、13時の回は森公美子さんと石井一孝さん・18時の回は彩風咲奈さんと廣瀬友祐さんが演じることとなっていました。

東宝演劇部は13時の回の休演について告知した投稿で、「上記公演回のご入場券代金につきましては、払戻しをさせていただきます」「その払戻し方法につきましては、決まり次第、追ってご案内申し上げます」と払い戻しについて説明。明日の13時の回の公演については「本日20時頃までに改めてご案内申し上げます」としています。

【担当：芸能情報ステーション】