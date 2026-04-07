【ワシントン＝池田慶太】イラン領内で撃墜された米軍戦闘機の乗員の安否に関する米メディアの報道について、トランプ米大統領は６日、「情報源を明かさなければ、記者らは刑務所に行くことになる」と述べた。

記者を脅す発言に対し、米主要メディアは「報道の自由に関し、深刻な懸念を引き起こす」（ワシントン・ポスト紙）などと批判する識者の見解を伝えた。

米軍は、対イラン軍事作戦に参加中のＦ１５戦闘機が３日に撃墜された後、行方不明となった乗員の救出作戦を行った。米メディアは、乗員に関する情報を独自取材に基づき報じていたが、トランプ氏は、報道により救出作戦が「はるかに難しくなった」と主張。情報を漏らした人物を見つけ出す必要性を強調し、「情報漏えい者を明かすか、刑務所に行くか」と記者らに迫った。

これに対し、ワシントン・ポスト（電子版）は、トランプ政権が「ジャーナリズムを犯罪だとみなしている」と指摘する報道関係者のコメントを伝えた。ＣＮＮテレビは、「ホワイトハウスや国防総省への取材活動の制限だ」と報じた。

米国では２００５年、中央情報局（ＣＩＡ）の工作員情報に絡む証言拒否でニューヨーク・タイムズ紙記者が一時収監された例がある。