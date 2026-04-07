「ずっとスタメンで使うべきだよ」攻守に躍動したキム・ヘソンに称賛集まる　“背走キャッチ”に「超ファインプレーだ！」

キム・ヘソンが今季初スタメンで攻守に躍動した(C)Getty Images

ドジャースのキム・ヘソンが現地時間4月6日、敵地でのブルージェイズ戦に「9番・遊撃」で先発出場し、4打数2安打1得点の成績で、守備では好プレーを見せた。

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今季初スタメンでメジャー2年目のキム・ヘソンが存在感を発揮した。7回の第4打席で今季初安打となる二塁への内野安打で出塁すると、8回の第5打席では中前打を放ってマルチ安打を記録した。

守っては7回無死一塁の場面で、アンドレス・ヒメネスが放った打球がふらふらと遊撃後方に上がると、これを背走しながら見事にキャッチ。スーパープレーを見せた。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「キム・ヘソンにとって、2026年シーズンの初先発は、攻守両面で非常に印象的なものとなった」と綴り、「ドジャースの遊撃手として、このような守備も見せてくれた」と、好プレーの映像を添えて投稿した。