「ずっとスタメンで使うべきだよ」攻守に躍動したキム・ヘソンに称賛集まる “背走キャッチ”に「超ファインプレーだ！」
キム・ヘソンが今季初スタメンで攻守に躍動した(C)Getty Images
ドジャースのキム・ヘソンが現地時間4月6日、敵地でのブルージェイズ戦に「9番・遊撃」で先発出場し、4打数2安打1得点の成績で、守備では好プレーを見せた。
【動画】背走して見事なキャッチ！キム・ヘソンが魅せたスーパープレーをチェック
今季初スタメンでメジャー2年目のキム・ヘソンが存在感を発揮した。7回の第4打席で今季初安打となる二塁への内野安打で出塁すると、8回の第5打席では中前打を放ってマルチ安打を記録した。
守っては7回無死一塁の場面で、アンドレス・ヒメネスが放った打球がふらふらと遊撃後方に上がると、これを背走しながら見事にキャッチ。スーパープレーを見せた。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「キム・ヘソンにとって、2026年シーズンの初先発は、攻守両面で非常に印象的なものとなった」と綴り、「ドジャースの遊撃手として、このような守備も見せてくれた」と、好プレーの映像を添えて投稿した。
SNS上のファンからは「ワオ 今のは超ファインプレーだ！」「彼はずっとスタメンで使うべきだよ」「彼がスタメン固定されるべきなのは周知の事実だよ」「素晴らしい活躍だ 数少ないチャンスをモノにしている」と、称賛の声が集まった。
本来遊撃を守るムーキー・ベッツが負傷者リスト入り。27歳はこのチャンスを大きなアピールの場としたいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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