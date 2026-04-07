なぜ広島に“怪腕”が誕生したのか 先発転向の栗林に近鉄OB佐野慈紀氏の考察「わざとスピードを落としたりしている」
栗林が先発としてしっかりパフォーマンスを残している（C）産経新聞社
近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は広島守護神から先発に転向した栗林良吏をクローズアップする。
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栗林は4月5日の阪神戦（マツダ）に8回5安打1失点9奪三振と圧巻パフォーマンス。勝ち星こそつかなかったが、3月29日の中日戦（マツダ）の95球、1安打完封、マダックスに続き、先発転向2戦で17イニング1失点、18奪三振と着々と結果を積み重ねている。
プロ1年目からクローザーとして活躍、6年目にして先発転向という大きな決断を行った。
好調にスタートを切った要因として佐野氏が注目したのは投球テンポだった。「クローザーの時はワンテンポかツーテンポしかなかったが、先発だと3つか4つくらい持っている。ボールを長く持ったり短く持ったり、わざとスピードを落としたりしている」とクレバーな投球術を絶賛する。
“ニュー栗林”には対戦した野手からもとまどいの声も出ているが「クローザーの時は絶対に抑えないといけないからガンガン行くしかなかったが、先発はゲームメイクをしなければいけない。元々こういう器用なピッチャーだったのではないか」と先発転向によって本来の野球脳の高さが存分に発揮されていると分析した。
今後懸念されるのは「出力を抑えて長く投げる分、疲労の蓄積はあるかもしれない」と先発としての肉体の使い方に慣れる必要はあるとしながら、「先発として期待していい」と佐野氏は太鼓判を押す。
新たな役割で輝きを放つ右腕のパフォーマンスに今後も注目が集まっていきそうだ。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。