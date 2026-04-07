『モータルコンバット』最新作、カール・アーバン・真田広之・浅野忠信ら集結のビジュアル解禁
6月5日公開の映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』より、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）、スコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）ら全戦士たちが集結した本ビジュアルが解禁された。
【動画】新キャラも登場『モータルコンバット／ネクストラウンド』特報映像
人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』シリーズの最新作。前作では、地球界と魔界それぞれの戦士たちが集結し、壮絶な戦いの幕開けが描かれた。本作ではついに、最後の運命の戦士がそろい、世界の命運を賭けた“団体戦”が始まる。
前作に引き続き、配信ドラマ『SHOGUN 将軍』で世界を席巻した、ハリウッドでも活躍する真田広之と浅野忠信が再び参戦。本作は真田にとって、『SHOGUN 将軍』以降、初の映像作品となる。さらに、シリーズ屈指の人気キャラクターであるジョニー・ケイジ役のカール・アーバンが新たに加わり、戦いは新たな局面に。
魔界との最強決定戦〈モータルコンバット〉において、すでに9度の敗北を喫している人間界。あと1敗で世界が終焉を迎えるという絶望的な状況の中、最後の切り札としてジョニー・ケイジがついに参戦。人間界の戦士たちと、魔界の皇帝シャオ・カーン率いる最凶のファイターたちによる“最終決戦”が幕を開ける。
この度解禁された本ビジュアルは、「覚悟は、いいか」というコピーと共に全戦士たちが集結したもの。両陣営が激突する構図の中心にはハリウッドスター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）が立ち、その周囲をスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）ら人間界の戦士たちと、魔界の強者たちが取り囲む。“人間界VS魔界”の対立構造が一目で伝わる、圧巻のビジュアルとなっている。
また今回、4月10日より、ムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定。いよいよ始まる究極の格闘大会に向けて、“観戦チケット”を手に入れておきたい。
映画 『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、6月5日より全国公開。
【動画】新キャラも登場『モータルコンバット／ネクストラウンド』特報映像
人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』シリーズの最新作。前作では、地球界と魔界それぞれの戦士たちが集結し、壮絶な戦いの幕開けが描かれた。本作ではついに、最後の運命の戦士がそろい、世界の命運を賭けた“団体戦”が始まる。
魔界との最強決定戦〈モータルコンバット〉において、すでに9度の敗北を喫している人間界。あと1敗で世界が終焉を迎えるという絶望的な状況の中、最後の切り札としてジョニー・ケイジがついに参戦。人間界の戦士たちと、魔界の皇帝シャオ・カーン率いる最凶のファイターたちによる“最終決戦”が幕を開ける。
この度解禁された本ビジュアルは、「覚悟は、いいか」というコピーと共に全戦士たちが集結したもの。両陣営が激突する構図の中心にはハリウッドスター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）が立ち、その周囲をスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）ら人間界の戦士たちと、魔界の強者たちが取り囲む。“人間界VS魔界”の対立構造が一目で伝わる、圧巻のビジュアルとなっている。
また今回、4月10日より、ムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定。いよいよ始まる究極の格闘大会に向けて、“観戦チケット”を手に入れておきたい。
映画 『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、6月5日より全国公開。