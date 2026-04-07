ルイス・ハミルトン「行くぞ東京ドリフト」 フェラーリ爆走動画でキム・カーダシアンとの交際を公表
今年2月から交際が噂され、最近も東京デートを目撃されていたキム・カーダシアンとルイス・ハミルトンが、インスタグラムに投稿した動画で関係を公表したと、米Peopleなどが報じている。F1のレジェンドが関係公表の場に選んだのは、注目されていたF1日本GPを開催する鈴鹿サーキットではなく、車好きの聖地として知られる大黒パーキングエリアだった。
【動画】ワイルド・スピードみたい！ ルイス・ハミルトンの運転動画にキム・カーダシアン登場
横浜にある首都高速道路の大黒パーキングエリア（PA）は、車好きの聖地として知られ、週末や深夜には、高級車やカスタムカー、レアな自動車などが集結。近年は日本のみならず、世界中から車愛好家が集まるスポットになっている。
ルイスは現地時間4月6日の投稿で、「再び行くぞ 東京ドリフト Vol. III」とキャプションを添え、同地で赤いフェラーリF40を爆走させる映像を公開。スケプタ、フレッド・アゲイン、プラークボーイマックスによる楽曲「Victory Lap」に合わせて、スタイリッシュな映像が展開される。
終盤、ルイスが白煙を上げてフェラーリをドリフトさせクライマックスを迎えると、助手席に座ったキムの姿がアップになり、「すごすぎ」と口にする姿で映像は幕を閉じる。米Just Jaredによると、二人の交際疑惑が今年初めに浮上して以来、ルイスのSNSにキムの姿が登場するのは今回が初となる。
この投稿に、漫画など日本カルチャー好きで有名な俳優のマイケル・B・ジョーダンが炎の絵文字で反応したほか、ファンからも目がハートの絵文字や、「完璧な映像に完璧な音楽。映画にして欲しい」といった声が寄せられている。
2月にイギリスでキャッチされて以来、交際が噂されていた二人は、F1日本GPに出場するルイスのスケジュールに合わせて来日。原宿デートが写真に撮られたほか、ルイスがキムの息子とショッピングする姿も目撃された。さらに、映画『キル・ビル』の殺陣を担当した島口哲朗の道場を訪れた様子も、それぞれのインスタグラムで報告していた。
引用：「ルイス・ハミルトン」Instagram（＠lewishamilton）
【動画】ワイルド・スピードみたい！ ルイス・ハミルトンの運転動画にキム・カーダシアン登場
横浜にある首都高速道路の大黒パーキングエリア（PA）は、車好きの聖地として知られ、週末や深夜には、高級車やカスタムカー、レアな自動車などが集結。近年は日本のみならず、世界中から車愛好家が集まるスポットになっている。
終盤、ルイスが白煙を上げてフェラーリをドリフトさせクライマックスを迎えると、助手席に座ったキムの姿がアップになり、「すごすぎ」と口にする姿で映像は幕を閉じる。米Just Jaredによると、二人の交際疑惑が今年初めに浮上して以来、ルイスのSNSにキムの姿が登場するのは今回が初となる。
この投稿に、漫画など日本カルチャー好きで有名な俳優のマイケル・B・ジョーダンが炎の絵文字で反応したほか、ファンからも目がハートの絵文字や、「完璧な映像に完璧な音楽。映画にして欲しい」といった声が寄せられている。
2月にイギリスでキャッチされて以来、交際が噂されていた二人は、F1日本GPに出場するルイスのスケジュールに合わせて来日。原宿デートが写真に撮られたほか、ルイスがキムの息子とショッピングする姿も目撃された。さらに、映画『キル・ビル』の殺陣を担当した島口哲朗の道場を訪れた様子も、それぞれのインスタグラムで報告していた。
引用：「ルイス・ハミルトン」Instagram（＠lewishamilton）