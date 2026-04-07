Happyくじ「PIXAR 2026」賞品ラインナップ ─ 『リメンバー・ミー』『モンスターズ・インク』などフィギュア化、初のTシャツも

ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじから、PIXARキャラクターたちが⼤集合した「Happyくじ / PIXAR 2026」が2026年4月17日より発売開始される。賞品ラインナップが届けられた。

今回のイチオシは、A賞、C賞～E賞にラインアップされたピクサー映画の名場面を立体化したシーンフィギュア。中でもA賞は、『リメンバー・ミー』の感動的なシーンを再現したスペシャルシーンで、これまでのPIXARくじのシーンフィギュアと比べて、より大きなサイズにパワーアップ。

そのほかにも、C賞『トイ・ストーリー3』、D賞『ウォーリー』、E賞『マイ・エレメント』など、PIXARファン待望の人気映画のシーンがフィギュア化して登場。この機会に集めて、お部屋をPIXAR一色にしてみたい。

第3弾となる今回は、PIXARくじ初となるTシャツがB賞に。ワンポイントのPIXARロゴがかわいいデザイン。またLast賞には、ピクサーファンにはお馴染みの『モンスターズ・インク』のポスターを立体化したポスターフィギュアも

ほかにも、前回のPIXARくじで大好評だったピクサーキャラクターの印象的な表情を再現したF賞「フェイスマグネット」や、トップについたフィギュアがかわいいG賞「フィギュアカードホルダー」など、ピクサーの世界観が詰まったグッズをラインアップ。一気に見てみよう。

A賞：スペシャルシーンフィギュア『リメンバー・ミー』［全1種］

サイズ（約）：全⾼約18.4cm。シーンフィギュアがBIGサイズになって登場！『リメンバー・ミー』のあの名シーンがフィギュアになってよみがえる！

B賞：Tシャツ［全1種］

サイズ：フリー。Tシャツが初登場！胸元にピクサーランプ、背⾯にピクサーロゴをあしらった普段使いしやすいデザイン！

C賞：シーンフィギュア『トイ・ストーリー3』［全1種］

サイズ（約）：全⾼12.1cm。『トイ・ストーリー3 』のあの名シーンがフィギュアになってよみがえる！

D賞：シーンフィギュア『ウォーリー 』［全1種］

サイズ（約）：全⾼12.1cm。『ウォーリー 』のあの名シーンがフィギュアになってよみがえる！

E賞：シーンフィギュア『マイ・エレメント』［全1種］

サイズ（約）：全⾼12.1m。『マイ・エレメント』のあの名シーンがフィギュアになってよみがえる！

F賞：フェイスマグネット［全4種］

サイズ（約）：全⻑5cm以内。前回⼤好評だったフェイスマグネットが今回も登場！ピクサーキャラクターたちの印象的な表情でお部屋を楽しく！

G賞：フィギュアカードホルダー ［全4種］

サイズ（約）：全⻑16cm。カードホルダーも初登場！トップについたワンポイントのフィギュアがかわいい！

H賞：キャンバスボード［全3種］

サイズ（約）：H160×W333mm。お部屋に飾れば、いつでもピクサーの世界観を楽しめる！

I賞：ポストカードブック［全5種］

サイズ（約）：H148×W100mm。1冊で1作品が振り返れる24枚綴りのポストカードブック！

J賞：キーホルダーコレクション［全8種］

サイズ（カチンコ型）：約H55×W60mm/サイズ（ルームキーホルダー型）：H80×W16mm。カチンコキーホルダー、ルームキーホルダーの2種類から選べる！バッグやポーチをかわいく飾れるアイテム♪

フラットポーチ[全7種]

サイズ(約):H200×W180mm。総柄とイラスト、両面のデザインがかわいいフラットポーチ。コスメや小物を入れて持ち歩きたくなる♪

L賞：ピクサーカードコレクション［全9種］

サイズ（約）：H88×W63mm。1セット10枚⼊り！専⽤の台紙付きで、ピクサーのキャラクターたちをコレクションして楽しめる！

Last賞：『モンスターズ・インク』ポスターフィギュア［全1種］

サイズ（約）：全⾼20.9cm。今年公開25周年を迎える『モンスターズ・インク』から、PIXARファンお馴染みのポスターを⽴体化した臨場感あふれるポスターフィギュアが登場！

価格：1回800.80円(税込)

発売⽇：2026年4⽉17⽇(⾦) より発売予定

販売箇所：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン

※店舗により取り扱い中⽌になる場合がございます。

※⼀部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

景品内容：全12等級+Last賞

公式HP：