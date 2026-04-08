本日4月7日（火）24時24分スタートの日本テレビ系 新音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。毎回1組のアーティストを迎え、MCを務める菊池風磨（timelesz）と畑芽育とのトークや、紹介VTRなどを通じて楽曲に込められた想いや制作背景を紐解きながら、スタジオライブを披露する“没入型”の音楽番組。トークからライブまでをひとつの物語として届ける、新しい音楽体験を提案する。

初回は、演歌界を代表する存在でありながら、ポップスやロックなどジャンルを越えて活躍を続ける氷川きよしが登場！初回収録の模様と、放送の見どころを紹介する。

◆壮大なセット×エネルギッシュなライブの競演

ライブ収録では、番組の世界観を象徴するスタジオセットとともに、氷川の魅力が存分に引き出された。スタジオに足を踏み入れるとまず目を引くのが、月をモチーフにした幻想的なセット。静謐な闇の中に浮かび上がる“月”が印象的で、まるでどこかの惑星に降り立ったかのような没入感を演出。無機質さとロマンが同居する空間は、単なる背景にとどまらず、アーティストの表現と呼応しながら、パフォーマンスそのものを一層引き立てる役割を担っている。

収録はライブパートからスタート。氷川は『限界突破×サバイバー』を披露。登場時にはスタッフ一人ひとりに丁寧にあいさつを交わしながらスタジオ入りし、そのままステージへ。ブラックスーツにリボンタイを合わせたスタイリングは、ストイックさの中にエレガンスを感じさせる佇まい。

イントロに合わせて静かに体を揺らし始めると、瞬く間に楽曲の世界へと没入。疾走感あふれるロックサウンドに乗せて“限界を超えて挑戦し続ける”というメッセージを力強く表現。幻想的な“月”の下、髪を振り乱しながら繰り広げられるエネルギッシュなパフォーマンスは圧巻で、スタジオ全体を包み込み、観る者を非日常の音楽体験へと引き込む。

◆素顔と信念が明かされる濃密なトーク

トークパートは、MCの菊池・畑との鼎談。収録冒頭では、氷川自身の呼び方を決める場面もあり「氷川でいいですよ」との提案に対し、MCの二人は戸惑いながらも、最終的には「キーちゃん」と呼ぶことに。和やかな雰囲気の中でトークパートの収録がスタート。

まずは氷川のルーツを辿るべく過去の映像を振り返りながら、その半生に迫る。MC二人が幼少期の頃からデビュー曲『箱根八里の半次郎』が広く親しまれていたエピソードも語られ、氷川の存在が世代を超えて浸透していることがうかがえた。

高校時代に演歌と出会った際のエピソードや、演歌歌手として生きていくことに決めた理由、さらにはデビュー後「目の前のことをこなすのに必死だった」という多忙な日々や、日ごとに増していっているという演歌への愛情などについて明かす氷川。2017年に発表し、注目を集めた『限界突破×サバイバー』についても、リリース時の心境やファンの方の反応、さらには現在抱く楽曲に対する思いなどを余すところなく披露。

加えて、今回の披露曲のひとつ『BE THE LIGHT』についても言及。本楽曲を通じて作詞活動に取り組むようになった背景や、同曲に込めた想いについても語っている。

エンディングでは影響を受けた音楽について語り、さらなる表現への意欲も示した氷川。収録後「楽しかったです」と語りつつ、「お二人にストレスを与えてなかったかな」と、MCの二人を気遣う場面も見られ人柄の温かさが印象に残った。

幻想的な空間演出と濃密なトーク、そして圧巻のライブが一体となった「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」。初回から、音楽を“物語”として届けるという新たな魅力を提示する内容となっている。今後、どのようなアーティストとともに物語が紡がれていくのか？どうぞお楽しみに。