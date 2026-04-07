実力派ものまね芸人、長女の入学式に出席 幸せそうな親子3ショット公開
ものまね芸人のみかんが6日にInstagramを更新し、長女が小学校入学を迎えたことを報告。入学式での親子3ショットを披露した。
【写真】有名人ママ・パパの“入学式コーデ”が素敵！ 子だくさん夫婦に大物女優も
2011年に結婚し、同年に第1子男児を、そして2019年に第2子女児を出産しているみかん。彼女が「今日は下の娘の入学式でした」と投稿したのは、小学校の前で撮影されたオフショット。写真には“にゅうがくしき”と書かれた看板の前でみかんと夫、そして長女が仲良く並ぶ3ショットをはじめ、ランドセルを背負った長女の姿が収められている。投稿の中でみかんは「毎日元気に小学校行ってくれるといいなぁ」とコメントしている。
彼女の投稿に、ファンから多数の祝福の声が寄せられている。
■みかん
1984年2月24日生まれ。愛媛県今治市出身。土屋アンナ、松嶋尚美、鈴木奈々などのものまねで知られ、120以上のレパートリーを持つ。プライベートでは2011年に結婚。同年と2019年に第1子男児、第2子女児を出産している。
引用：「みかん」Instagram（＠mikan02241984）
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2011年に結婚し、同年に第1子男児を、そして2019年に第2子女児を出産しているみかん。彼女が「今日は下の娘の入学式でした」と投稿したのは、小学校の前で撮影されたオフショット。写真には“にゅうがくしき”と書かれた看板の前でみかんと夫、そして長女が仲良く並ぶ3ショットをはじめ、ランドセルを背負った長女の姿が収められている。投稿の中でみかんは「毎日元気に小学校行ってくれるといいなぁ」とコメントしている。
彼女の投稿に、ファンから多数の祝福の声が寄せられている。
■みかん
1984年2月24日生まれ。愛媛県今治市出身。土屋アンナ、松嶋尚美、鈴木奈々などのものまねで知られ、120以上のレパートリーを持つ。プライベートでは2011年に結婚。同年と2019年に第1子男児、第2子女児を出産している。
引用：「みかん」Instagram（＠mikan02241984）