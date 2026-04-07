激ヤセで話題の元プロ野球選手、さわやか全身ホワイトコーデに反響
元プロ野球選手でタレントの元木大介が5日にInstagramを更新。全身ホワイトコーデを披露すると、ファンから「素敵〜」「きまってます!!」といった声が集まった。
【写真】元木大介＆“番長”の2ショット
元木が投稿したのは自身のソロショット。写真には、白のカジュアルスーツを着こなす彼の姿が収められている。
激ヤセが話題となっている元木のスタイリッシュな装いに、ファンから「白も似合う元木さん」「爽やかな感じ素敵〜」「オトナの着こなしきまってます!!」などの反響が寄せられている。
■元木大介（もとき だいすけ）
1971年12月30日生まれ。大阪府出身。上宮高校野球部メンバーとして甲子園に3回出場。卒業後、1990年のドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受けて入団。1992年から一軍選手として出場。2005年の現役引退後は野球解説者、タレント、野球指導者として活躍している。
引用：「元木大介」Instagram（@daisuke_motoki2）
【写真】元木大介＆“番長”の2ショット
元木が投稿したのは自身のソロショット。写真には、白のカジュアルスーツを着こなす彼の姿が収められている。
激ヤセが話題となっている元木のスタイリッシュな装いに、ファンから「白も似合う元木さん」「爽やかな感じ素敵〜」「オトナの着こなしきまってます!!」などの反響が寄せられている。
1971年12月30日生まれ。大阪府出身。上宮高校野球部メンバーとして甲子園に3回出場。卒業後、1990年のドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受けて入団。1992年から一軍選手として出場。2005年の現役引退後は野球解説者、タレント、野球指導者として活躍している。
引用：「元木大介」Instagram（@daisuke_motoki2）