米レビューサイトのより、『スター・ウォーズ』新シリーズ「スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード」スコアが発表された。

本記事時点でレビュー件数は25件、スコアは100%の絶賛スタートとなっている。一般スコアも96%の高い評価を得ている。

https://www.rottentomatoes.com/tv/star_wars_maul_shadow_lord/s01

批評家レビューは全て好評価のものだ。「『スター・ウォーズ』のアニメシリーズが持つ可能性を押し上げ、この多作なフランチャイズ史上最高のテレビシリーズとして、難なく地位を確立した」（）、「独自の個性が確立されており、際立った作品になっている。“またモールか”とだけで見過ごすのは大間違いだ」（）、「『スター・ウォーズ』アニメ作品の多くは、映画では描かれなかった知識を多く知っておく必要がある。しかし、このシリーズはそうでないようだ。かなり分かりやすく、シンプルで、完結した物語になっている。私にとって、これらは全ていいことだ」（）「『シャドウ・ロード』の際立った点は、間違いなく最初のフレームから明らかになる。それはアニメーションだ」（）

本作の舞台は『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』の直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し銀河帝国の支配が始まった暗黒の時代。師であったシス卿、ダース・シディアスに見捨てられ、帝国への復讐心に燃えるモールは、帝国の影響が及ばない惑星で自らの悪の組織を築こうと画策する。

そんな中、彼は銀河の現状に絶望したひとりの若きジェダイ・パダワンと出会う。モールは自らの執念深い復讐を果たすための「弟子」として、そのパダワンを自らの陣営に引き込もうと目論むのだが……。

オビ＝ワンに敗れたところから復活を遂げ、銀河を漆黒の闇に沈めるべく暗躍するモールの知られざる物語をライトセーバーアクション満載で描く新たなアニメーション『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』はで配信中。