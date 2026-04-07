『風、薫る』“りん”見上愛、嫁ぎ先がヤバい 第1子出産も夫は塩対応「フラグびんびん」「最低」“魚の食べ方”もトレンド入り
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第7回）が7日に放送され、りん（見上）の嫁ぎ先が描かれると、その酷さからネット上には「爆速で離婚しそう」「フラグびんびん」「最低だな」といった反響が寄せられた。
【写真】亀吉（三浦貴大）を見つめる美津（水野美紀）の目もヤバい
りんは、母・美津（水野美紀）、妹・安（早坂美海）、亡き父と親交の深かった中村（小林隆）らに見守られ、一代で財を成した運送業者・奥田亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁ぐ。
しかし祝言の日から、亀吉が大酒飲みであることが露呈。さらに酔っ払った亀吉が、中村に対して「飛脚上がりのおらに頭下げんのは、さぞ腹立ったべな」と勘繰り、それをりんがやんわり否定すると、そばにいた義母・貞（根岸季衣）は「やっぱり士族の娘ってのは、気位が高いんだわな！」と吐き捨てる。
それでも、奥田家に尽くそうとかいがいしく働くりん。彼女は程なくして妊娠し、第1子を出産する。
産声を聞き喜びと期待の表情でりんのもとに駆け付けた亀吉と貞。産婆から「元気なお嬢さんですよ」と告げられると、亀吉は露骨に表情を一変させながら「はぁ…女け」とポツリ。一方の貞は「そんでも家老の娘が産んだ子だ。うちもはくが付くってもんだわ！」と興奮気味。
そんな二人に、りんは「この子の名前はどうしましょう？」と質問。すると亀吉は「あ〜…おめえの好きにすればいいべ」と仕事へ戻り、貞も「餅でも振る舞うべ」とその場を後にするのだった…。
冷淡な亀吉や貞の姿を目にして、りんが思わず「寂しい…」とつぶやき第7回が幕を下ろすと、ネット上には「明日には爆速で離婚しそう」「こんな夫､離婚じゃ！ 離婚！」「離縁するフラグびんびん」「明らかにガッカリすんな最低だな」などの声が続出。
また第7回で、祝言の日や夕食時に亀吉が乱雑に食べ残した魚が映し出されると「魚の食べ方…気になる」「魚の食べ方が汚い男はろくな男じゃない」「汚いを通り越してもったいないが勝ってしまった」といった投稿も集まり、Xでは“魚の食べ方”がトレンド入りしていた。
【写真】亀吉（三浦貴大）を見つめる美津（水野美紀）の目もヤバい
りんは、母・美津（水野美紀）、妹・安（早坂美海）、亡き父と親交の深かった中村（小林隆）らに見守られ、一代で財を成した運送業者・奥田亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁ぐ。
それでも、奥田家に尽くそうとかいがいしく働くりん。彼女は程なくして妊娠し、第1子を出産する。
産声を聞き喜びと期待の表情でりんのもとに駆け付けた亀吉と貞。産婆から「元気なお嬢さんですよ」と告げられると、亀吉は露骨に表情を一変させながら「はぁ…女け」とポツリ。一方の貞は「そんでも家老の娘が産んだ子だ。うちもはくが付くってもんだわ！」と興奮気味。
そんな二人に、りんは「この子の名前はどうしましょう？」と質問。すると亀吉は「あ〜…おめえの好きにすればいいべ」と仕事へ戻り、貞も「餅でも振る舞うべ」とその場を後にするのだった…。
冷淡な亀吉や貞の姿を目にして、りんが思わず「寂しい…」とつぶやき第7回が幕を下ろすと、ネット上には「明日には爆速で離婚しそう」「こんな夫､離婚じゃ！ 離婚！」「離縁するフラグびんびん」「明らかにガッカリすんな最低だな」などの声が続出。
また第7回で、祝言の日や夕食時に亀吉が乱雑に食べ残した魚が映し出されると「魚の食べ方…気になる」「魚の食べ方が汚い男はろくな男じゃない」「汚いを通り越してもったいないが勝ってしまった」といった投稿も集まり、Xでは“魚の食べ方”がトレンド入りしていた。