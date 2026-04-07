アカデミー賞イラク代表・カンヌでW受賞『大統領のケーキ』7.10公開決定！特報＆場面写真解禁
第98回アカデミー賞国際長編映画部門イラク代表で、イラク映画として初めて出品された第78回カンヌ国際映画祭では監督週間観客賞とカメラ・ドール（新人監督賞）をダブル受賞した『The President’s Cake』（英題）が、邦題を『大統領のケーキ』として7月10日より全国公開されることが決定し、特報と場面写真が解禁となった。
【動画】ケーキの材料を探して、町を駆け回る少女と、そこから見えるものとは――『大統領のケーキ』特報
本作は、イラク出身のハサン・ハーディ監督が自らの体験をもとに描き出した初長編作品。
舞台は1990年代、独裁政権下のイラク。人々が戦争と食糧不足に苦しむなか、フセイン大統領は自身の誕生日を祝うケーキを作るよう、国内の各学校に命じていた。
9歳の少女ラミアは、ある日、小学校で行われたくじ引きで“名誉ある”ケーキ係に指名される。ケーキが用意できなければ重い罰が待っている。とにかくケーキの材料を集めなければと、町を駆け回り奮闘するラミア。そして、ラミアはさまざまな出来事に遭遇する―。
ハーディ監督が書き上げた脚本を、ハリウッドを代表する脚本家エリック・ロスが見いだし、サンダンス／NHK賞、ドーハ映画研究所からの助成金を獲得。エグゼクティブ・プロデューサーとして、エリック・ロスとマリエル・ヘラーも加わっている。
撮影はイラクで行われ、ユネスコの世界遺産にも登録された南部のサンクチュアリを想起させる美しいメソポタミア湿地帯や、バグダッド市内の市場と、初めて目にする映像も見どころだ。
特報は、「大統領の誕生日まであと2日」というナレーションでスタート。くじ引きでケーキ係に決まったラミアはどこか浮かない表情だ。「（大統領のために）ケーキを用意しないとみんなひどい目に」と聞かされたラミアは、“友達”である雄鶏のヒンディを小脇に抱え、必死で町を駆け回る。祖母ともはぐれてしまい、お金が無いなか「なんでもします！」と交渉する姿など、けなげなラミアが映し出される。出演者全員、演技未経験者がキャスティングされている点にも注目だ。
場面写真には、ケーキの材料を譲ってもらうため、市場で見知らぬ大人に交渉しているラミアの様子や、水辺での生活を捉えたシーンなど、計6点を解禁。主人公ラミアと雄鶏のヒンディのほか、ラミアの祖母やクラスメートのサイードなど本作を彩る登場人物らの様子も切り取っている。
映画『大統領のケーキ』は、7月10日より全国公開。
【動画】ケーキの材料を探して、町を駆け回る少女と、そこから見えるものとは――『大統領のケーキ』特報
本作は、イラク出身のハサン・ハーディ監督が自らの体験をもとに描き出した初長編作品。
9歳の少女ラミアは、ある日、小学校で行われたくじ引きで“名誉ある”ケーキ係に指名される。ケーキが用意できなければ重い罰が待っている。とにかくケーキの材料を集めなければと、町を駆け回り奮闘するラミア。そして、ラミアはさまざまな出来事に遭遇する―。
ハーディ監督が書き上げた脚本を、ハリウッドを代表する脚本家エリック・ロスが見いだし、サンダンス／NHK賞、ドーハ映画研究所からの助成金を獲得。エグゼクティブ・プロデューサーとして、エリック・ロスとマリエル・ヘラーも加わっている。
撮影はイラクで行われ、ユネスコの世界遺産にも登録された南部のサンクチュアリを想起させる美しいメソポタミア湿地帯や、バグダッド市内の市場と、初めて目にする映像も見どころだ。
特報は、「大統領の誕生日まであと2日」というナレーションでスタート。くじ引きでケーキ係に決まったラミアはどこか浮かない表情だ。「（大統領のために）ケーキを用意しないとみんなひどい目に」と聞かされたラミアは、“友達”である雄鶏のヒンディを小脇に抱え、必死で町を駆け回る。祖母ともはぐれてしまい、お金が無いなか「なんでもします！」と交渉する姿など、けなげなラミアが映し出される。出演者全員、演技未経験者がキャスティングされている点にも注目だ。
場面写真には、ケーキの材料を譲ってもらうため、市場で見知らぬ大人に交渉しているラミアの様子や、水辺での生活を捉えたシーンなど、計6点を解禁。主人公ラミアと雄鶏のヒンディのほか、ラミアの祖母やクラスメートのサイードなど本作を彩る登場人物らの様子も切り取っている。
映画『大統領のケーキ』は、7月10日より全国公開。