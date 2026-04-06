本日4月6日（月）24時24分スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）が送る、超・刺激的なラブサスペンスコメディー。

本作のTVerオリジナルストーリー「多すぎる恋と殺人と独り言」の配信が決定！メインキャラクターたちの本編では語られない本心を独り言として描くスピンオフ。これを見れば本編がさらに楽しめる！

◆第1話「奔放女刑事の独り言」（4月6日深夜配信開始）

本編の前日譚。複数の恋人たちとマイラブライフを謳歌する真奈美。ある日、親友の豊橋依織（大沢あかね）を呼び出して、マイラブオーディションを開催する！

◆第2話「純情男刑事の独り言」（4月13日深夜配信開始）

マイラブ連続殺人事件に携わるうち、真奈美への複雑な想いに苦しみ出す、バディの黒岩壮馬（西垣匠）。真奈美の元夫・桐生徹（青柳翔）と飲みながら真奈美への気持ちを語るが…。

◆第3話「友情女3人の独り言」（4月20日深夜配信開始）

今日もいつものメンバー、真奈美・依織・小野由利子（堀内敬子）で鍋を囲んでいる。マイラブ連続殺人事件へのそれぞれの心のうちが明らかに…！ここからの本編への伏線も満載!?

■イントロダクション

「この遺体、昨日私が寝た人です…」

今度のDEEPは・・・超・刺激的！

谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。

ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。

そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。

真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。

−殺らせない、私がヤりつづけるために−

自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と殺人 超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー！

■番組概要

日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

4月6日（月）スタート 毎週月曜 24時24分〜24時54分放送

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

脚本 : 澤田航太

音楽 : 日向萌

演出 : 大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 小林拓弘

プロデューサー : 榊原真由子 馬場三輝（ケイファクトリー）

制作協力 : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/

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公式ハッシュタグ : #多すぎる恋と殺人