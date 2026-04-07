ドル円理論価格 1ドル＝159.62円（前日比+0.43円）
ドル円理論価格 1ドル＝159.62円（前日比+0.43円）
割高ゾーン：160.41より上
現値：159.69
割安ゾーン：158.82より下
過去5営業日の理論価格
2026/04/06 159.19
2026/04/03 158.77
2026/04/02 158.71
2026/04/01 158.84
2026/03/31 158.92
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：160.41より上
現値：159.69
割安ゾーン：158.82より下
過去5営業日の理論価格
2026/04/06 159.19
2026/04/03 158.77
2026/04/02 158.71
2026/04/01 158.84
2026/03/31 158.92
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。