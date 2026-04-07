◇インターリーグ ドジャース─ブルージェイズ（2026年4月5日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で内野安打を放ち、自己記録を更新する41試合連続出塁をマーク。三進後に相手三塁手・岡本和真内野手（29）と談笑するシーンもあった。

3回の第2打席は継投したばかりの相手2番手左腕・フレミングに低めシンカーでボテボテのゴロに打ち取られたかに見えたが、当たりが弱かったこともあり相手左腕が打球処理も一塁へ悪送球。内野安打と失策が記録され、二塁に進んだ。

この一打で昨年8月24日のパドレス戦から41試合連続出場で自己記録を更新し、日本人歴代2位となった。イチローが2009年4月28日から6月14日まで記録した日本人選手最長の43試合まであと「2」に迫った。

さらに、次打者・タッカーの一ゴロで三塁まで進むと、相手三塁手・岡本とベース上で談笑。NHK BSで解説を務めた斎藤隆氏も「試合中ですよ！」とツッコミを入れながら笑い「めちゃくちゃ笑ってますね。岡本選手のこんな笑顔、大谷選手しか引き出せない」と驚いていた。

このシーンにはSNS上でも「大谷さんの笑顔が弾けてるけど岡本くんは何喋ったんだ」「三塁に大谷さんがいて、三塁を守ってる岡本さんと合間に会話していてほっこりした」「岡本くんと大谷くんのイチャコラいいね」「大谷と岡本なに話してるんだよ笑」「大谷３塁来て岡本めっちゃ笑顔ww」と反響が寄せられた。