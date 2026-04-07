壱番屋は３日ぶり反落、中期経営計画の営業益目標を下方修正

壱番屋<7630.T>は３日ぶりに反落している。６日の取引終了後、２７年２月期を最終年度とする中期経営計画（２５年２月期～）の数値目標を下方修正すると発表した。売上高目標を従来計画の７４０億円から７２６億円（２６年２月期比１０．８％増）、営業利益目標を７０億円から５０億円（同６．０％増）に見直しており、嫌気した売りが出ている。コメの仕入れ価格の高騰、人件費や物流費の増加などを踏まえた。出店計画も見直し、グループ店舗数の目標は合計１６６０店舗から１５４５店舗に変更した。



同時に２６年２月期の連結決算を発表した。売上高は６５５億１８００万円（前の期比７．４％増）、営業利益は４７億１５００万円（同４．３％減）だった。国内の「カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋」における価格改定効果や国内外子会社の事業拡大で増収となったものの、コメをはじめとする食材の仕入れ価格の高騰や物流費の増加による大幅なコスト上昇を吸収できなかった。



出所：MINKABU PRESS