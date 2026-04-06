CFCLが和光本店で「from Cotton Fields to Dress」を開催　製造プロセスに焦点

「シーエフシーエル（CFCL）」が、和光本店地階アーツアンドカルチャーで「CFCL: from Cotton Fields to Dress」を開催している。4月15日まで。

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同展ではブランドの思想に基づき、素材から製品に至るプロセスにフォーカス。特に、オーガニックコットン認証への移行期間中にある「コットン・イン・コンバージョン」に注目し、インドでの綿花収穫から製品化までの工程を追った映像や展示を初公開する。

会場では、素材の背景にあるストーリーを空間全体で体感できるほか、一着の衣服がどのように生まれるのかを辿るインスタレーションを展開。また、「コットン・イン・コンバージョン」を用いた糸で制作されたニットウェアや、2026年春夏コレクション「VOL.11」を紹介する。

4月11日には、ライフスタイリスト 大田由香梨によるスタイリングイベントを予定している。

◾️CFCL : from Cotton Fields to Dress

会期：2026年4月2日（木）〜 4月15日（水）

会場：和光 本店地階 アーツアンドカルチャー

所在地：東京都中央区銀座4丁目5-11 地階

ライフスタイリスト 大田由香梨氏によるスタイリングイベント

開催日：4月11日（土）

13：00 〜 14：30、15：00 〜 16：30

※各回定員 10名

※予約：03-3562-2111（代表）