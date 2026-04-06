VANSとベドウィン アンド ザ ハートブレイカーズのコラボ第三弾　バンダナ柄スニーカー発売

「ヴァンズ（VANS）」のハイエンドライン「オーティーダブリュー バイ ヴァンズ（OTW by Vans）」が、「ベドウィン アンド ザ ハートブレイカーズ（BEDWIN & THE HEARTBREAKERS）」（以下ベドウィン）とコラボレーションしたスニーカーを4月11日に発売する。セレクトショップ「DAYZ」、DAYZ 公式オンラインストア、一部ベドウィン取り扱い店舗で販売。ベドウィン公式オンラインストアでは、4月8日午前0時から先行販売を開始する。

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2023年に続く第3弾となる今回のコラボは、「OTW Half Cab 33」と「OTW Authentic 44」をベースに製作。両モデルともベドウィンのシグネチャーであるバンダナグラフィックを採用し、バンダナの縫い目をカットする手法により、同じものが2つとないデザインに仕上げた。ベドウィンがインスピレーションを受けているアメリカ西海岸の、様々な人種や文化が存在し、それぞれ固有の表情を持っているという側面をスニーカーに落とし込んだという。価格は「VANS OTW Ex. HALF CAB」が1万5950円、「VANS OTW Ex. AUTHENTIC 」が1万4300円。両モデルともに、カラーはネイビーの一色展開。

◾️BEDWIN & THE HEARTBREAKERS × OTW by Vans

発売日：2026年4月11日（土）（4月8日（水）午前0時からベドウィン公式オンラインストアで先行販売）

取扱店舗：ベドウィン 公式オンラインストア、DAYZ 公式オンラインストア、DAYZ 店舗、一部ベドウィン取扱店