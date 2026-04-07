7日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比4.2％減の459億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.6％増の370億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジなし） <381A> が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、ＮＺＡＭ 米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <538A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が6.29％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.03％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が3.30％高、スマートＥＳＧ３０女性活躍（ネットリターン） <2070> が3.11％高と大幅な上昇。



一方、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> は5.50％安と大幅に下落している。



日経平均株価が422円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金213億3200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は218億3000万円で、やや下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が33億4200万円、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> が33億2000万円、ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 <1346> が22億200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が19億8500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が19億500万円の売買代金となっている。



株探ニュース

