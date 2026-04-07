

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月3日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6474> 不二越 東Ｐ -7.47 4/ 6 1Q 45.77

<7630> 壱番屋 東Ｐ -4.11 4/ 6 本決算 1.10

<7679> 薬王堂ＨＤ 東Ｐ -1.31 4/ 6 本決算 0.16

<3148> クリエイトＳ 東Ｐ -1.05 4/ 6 3Q 6.44

<2685> アンドＳＴ 東Ｐ -0.98 4/ 6 本決算 2.22



<8217> オークワ 東Ｐ -0.24 4/ 6 本決算 6.44

<2789> カルラ 東Ｓ -0.22 4/ 6 本決算 -3.34



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

