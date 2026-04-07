―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月3日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6474> 不二越 　　　　東Ｐ　　 -7.47 　　4/ 6　　　1Q　　　 45.77
<7630> 壱番屋 　　　　東Ｐ　　 -4.11 　　4/ 6　本決算　　　　1.10
<7679> 薬王堂ＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.31 　　4/ 6　本決算　　　　0.16
<3148> クリエイトＳ 　東Ｐ　　 -1.05 　　4/ 6　　　3Q　　　　6.44
<2685> アンドＳＴ 　　東Ｐ　　 -0.98 　　4/ 6　本決算　　　　2.22

<8217> オークワ 　　　東Ｐ　　 -0.24 　　4/ 6　本決算　　　　6.44
<2789> カルラ 　　　　東Ｓ　　 -0.22 　　4/ 6　本決算　　　 -3.34

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース