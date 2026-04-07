

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月3日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.3 アドヴァンＧ <7463>

26年3月期の連結営業利益は前の期比29.1％減の22.3億円になったが、27年3月期は前期比25.4％増の28億円に伸びる見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<8923> トーセイ 東Ｐ +7.01 4/ 6 1Q 25.77

<3186> ネクステージ 東Ｐ +6.66 4/ 6 1Q 197.36

<7463> アドヴァンＧ 東Ｓ +3.71 4/ 6 本決算 －

<2408> ＫＧ情報 東Ｓ +3.57 4/ 6 1Q 41.76

<9558> ジャパニアス 東Ｇ +3.37 4/ 6 1Q 10.68



<4825> ＷＮＩウェザ 東Ｐ +1.98 4/ 6 3Q 28.09

<3353> メディ一光Ｇ 東Ｓ +0.87 4/ 6 本決算 -0.48



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

