―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月3日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　アドヴァンＧ <7463>
　26年3月期の連結営業利益は前の期比29.1％減の22.3億円になったが、27年3月期は前期比25.4％増の28億円に伸びる見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<8923> トーセイ 　　　東Ｐ　　 +7.01 　　4/ 6　　　1Q　　　 25.77
<3186> ネクステージ 　東Ｐ　　 +6.66 　　4/ 6　　　1Q　　　197.36
<7463> アドヴァンＧ 　東Ｓ　　 +3.71 　　4/ 6　本決算　　　　　－
<2408> ＫＧ情報 　　　東Ｓ　　 +3.57 　　4/ 6　　　1Q　　　 41.76
<9558> ジャパニアス 　東Ｇ　　 +3.37 　　4/ 6　　　1Q　　　 10.68

<4825> ＷＮＩウェザ 　東Ｐ　　 +1.98 　　4/ 6　　　3Q　　　 28.09
<3353> メディ一光Ｇ 　東Ｓ　　 +0.87 　　4/ 6　本決算　　　 -0.48

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース