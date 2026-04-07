フリーアナウンサーの亀井京子（43）が6日、自身のインスタグラムを更新。長男の高校入学を報告した。

「今日は息子の入学式 夜中に、高校の校章を買い忘れたことに気づき、まさかの カモフラージュで中学の校章をつけて入学式という ずっこけそうな 高校生活がスタート」とつづった。

「野球部の坊主集団の圧とインパクトがすさまじく、、、いまだに初めての坊主に 毎日頭が寒い寒いともうしておりますが すでに野球部の仲間との楽しそうな一体感！?」と野球部に入ったことも明かした。

「坊主があつまると 何も怖く無い！感！！！楽しい高校３年間になりますよう！」と亀井アナ。「どうか3年間で 卒業してください！（切実。）何卒！！！」と記した。

「ちなみに、坊主は美容院で手入れ？自宅でバリカンなの？」と疑問に触れつつ、ハッシュタグで「#硬式野球」「#初坊主」「#初坊主記念日」と添えた。

亀井アナは2005年4月、テレビ東京に入社。07年のプロ野球・巨人の林昌範投手（現野球解説者）との結婚を機に、08年3月末で同社退職。同年10月に長女を出産。10年1月にフリーアナウンサーとしての活動スタート。同年9月に長男を出産した。