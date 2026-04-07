うまく活用すればおトクに新生活を始められるリユース品。店舗では持ち込まれる量や販売量が多くなってきています。自治体によるリサイクルフェアや、メーカーによる再生品の直接販売もあります。一方、安全に使う上でどんな点に注意すべきでしょうか。

■自治体と連携…店内に1万2000点

森圭介アナウンサー

「年々市場が拡大しているリユース商品（中古品）の話題です」

「6日、神奈川・横浜市にある『ジモティースポット横浜井土ヶ谷店』を取材しました。地域情報サイトのジモティーの実店舗版です。自治体と連携して、市民がいらなくなったものを処分費用ゼロで引き取っているお店です」

「新生活が始まるこの時期は持ち込まれる量、販売量ともに多くなるそうで、約1万2000点が並んでいます。特徴は低価格のものが多く、ベビーカーなど、中には『0円商品』もあります」

「3月の売れ筋トップ3は、1位が食器・生活雑貨、2位が衣類・服飾品、そして3位が家具となっていました」

■常連客「たまに掘り出し物がある」

週5日来店する人

「これは2枚入りのスカーフ。500円かと思ったらきょう300円。きょう花見に行くから首に（巻く）。昔のものでいいものたくさんあって、たまに掘り出し物が（ある）」

過去に調理器具を購入した人

「『ザイグル』という、赤外線で肉とか焼けるプレート。発売当時欲しくて、1万円とかして買えなかった。1000円くらいで出てたから、欲しかったから買った。即決」

森アナウンサー

「かなりおトクに手に入るみたいですね」

斎藤佑樹キャスター

「週5日行く理由がよく分かった気がします。行ってみて、これいいなって。毎日変わっていくから楽しそうだなと思いました」

森アナウンサー

「リユース品だと1点しかない物もあるでしょうから、出会いが待っていると思うと、さらにワクワクするのかもしれません。物を大切にするのはゴミ削減にもつながり、状態とお値段によってはリユース品も選択肢に入ってくるのではないかということです」

■鹿児島市の「自転車フェア」が人気

森アナウンサー

「鹿児島市の取り組みを紹介します。リユースするのは自転車で、年に3回程度開かれる『リサイクル自転車フェア』です。3000円台〜2万円近くで販売されています。並んでいる全ての自転車に、放置自転車という共通点があります」

「年間1800台ほどになる、鹿児島市が撤去した自転車です。本当の持ち主に返されるのは 3割程度で、半年間持ち主が現れないと自転車の所有権が市に移るため、それを整備して販売しています」

「今ガソリン代が高くなっているので、自転車でお出かけという方にはとてもいい自転車のフェアになっているかもしれません。次は5月に開催予定で、約50台を出品予定だそうです」

「あまりに人気のイベントということで、参加は鹿児島市民のみ。さらに抽選に当たった方だけが参加できるというプレミアのイベントみたいな感じになっているということです」

■メーカーもオンラインで「中古」販売

森アナウンサー

「新生活で家電を買いそろえる方も多いと思います。今、中古のリユースショップではなく、メーカーが中古品を販売しているものが広がっているということです」

「パナソニックは検査済み再生品といい、ドラム式洗濯機や冷蔵庫などをオンラインで販売しています。主に店舗で展示されてちょっとだけ傷がついた、全く問題なく使えるような物を自社工場で整備したものです」

「状態によってA〜Cの3つのランクに分かれています。Aランクは使用感がほとんどなく、状態が大変いいものです」

「気になるお値段を番組で調べたところ、一番状態がいいAランクで去年発売されたモデルの冷蔵庫は、他の店舗の新品価格と比べると4万〜6万円安くなっています」

「メーカーが検査済みの再生品として出しているので、1年間のメーカー保証もついているということです」

「こういった公式の中古品は日立も販売しています。2023年に発売したオーブンレンジは、番組が調べたところ新品価格が11万8800円でしたが、自社で整備した中古品は6万500円と半額近くなっていました。ものすごいお買い得に感じませんか？」

斎藤キャスター

「これを知っちゃったら、こればっかり（販売されるのを）待ちますよね」

森アナウンサー

「数量などに限りはあるかもしれませんが、メーカーが直接中古品を販売しているということも広がっています。オンラインで探すことができます」

■モバイルバッテリーを充電して発火

森アナウンサー

「中古品やリユース品は自分で状態を確かめながらうまく活用すると、とてもおトクな物と出合える可能性もあります。ただ、きちんと整備されていないものもあります。製品評価技術基盤機構（NITE）が注意喚起をしています」

「リチウムイオンバッテリーが使われているモバイルバッテリーの映像があります。リコール対象になったものを充電すると、発火しました。耐用年数を超えている洗濯機は、部品が劣化した状態で使うと、煙と火が出ました」

「ちゃんとした物を調べて買わないといけないな、という気にもなりますよね」

鈴江奈々アナウンサー

「中古品が安いと飛びつく前に、耐用年数やリコール対象になってないかを調べた方が安全ですね」

■リユース品のチェックリスト

森アナウンサー

「リユース品を安全に使うための5つのチェックリストを、NITEが発表しています。1つ目はリコール情報です。リコール情報はニュースになったりすることもありますが、メーカーなどのサイトで確認することが必要だそうです」

「2つ目は、劣化や不具合です。製造から時間が経っていないか、あるいはケーブルなどに不具合がないか。家電なら本体がキレイかを見る方も多いと思いますが、ケーブルなどもしっかりしているか、変に曲がってないかなども見てみないといけないかもしれません」

「3つ目はリチウムイオン電池です。膨らんでいるかどうか、というのが1つのポイントです。異臭や、いつもとちょっと違う音がしたら要注意です。事故の3割以上をリチウムイオン電池が占めているので、かなり気をつけないといけません」

「4つ目は取扱説明書。ちゃんと読んでいますか？ ちょっと分厚いから難しいと思う方がいるかもしれませんが、特にリユース品などを使う時には勝手な使い方をせず、正しい使用方法をしっかり確認するのが大事だということです」

「そして 5つ目、修理と改造の履歴。これは分からない場合ももちろんありますが、もし分かる場合、メーカーの指定外で修理が行われていないかどうかが大事になります」

「安いから、お得だからと飛びつくのではなく、こういった点を見極めて、うまく賢く使ってみるのがいいかもしれません」（2026年4月6日『news every.』より）