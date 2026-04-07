◆園田競馬３日目（４月７日）

《下原 理》

３８勝。エイシンジコクテン（３Ｒ）に力が入る。「前走は４コーナーで物見をして…。園田コースで改めて」（◎）。ナムラタタ（１１Ｒ）は「展開が向いてほしい」（○）。フセノオーロラ（９Ｒ）も「発馬に気をつけたい」（○）。

《田野 豊三》

３５勝。メイショウカイコン（１０Ｒ）に好感触。「引き続き状態がいい」（◎）。スマートエクシード（９Ｒ）は「前へ行ければ」（◎）。ヤングブラッド（１２Ｒ）も「決めたい」（◎）。ミステリーボックス（１１Ｒ）は「じっくり運べれば」（○）。コパノジャンピング（２Ｒ）も「前回も最後はひと脚使った」（○）。ナムラデュラン（７Ｒ）は「良馬場でやりたい」（○）。

《杉浦 健太》

２４勝。クレスコロッキー（２Ｒ）で勝利を意識。「叩き３走目で走ってくるタイミング」（◎）。タガノグリジオ（５Ｒ）も「スタート五分ならチャンス」（◎）。クレスコハルカ（４Ｒ）は「距離短縮はプラス」（○）。アイファーキャップ（９Ｒ）も「前へ行ければ」（○）。メイショウヤスマサ（８Ｒ）は「順調に来ている」（○）。ブリッツェンシチー（１０Ｒ）も「前回もそれほど負けていない」（○）。ドラゴンゴクウ（１１Ｒ）は「じっくり運んで、しまいを生かしたい」（○）。

《笹田 知宏》

１７勝。タガノエスコート（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「前走がいい内容」（◎）。モンシュヴァル（５Ｒ）は「勝つためには、もう少し行き脚をつけないと…」（○）。イロメガネ（８Ｒ）も「よく頑張っているが…」（○）。

《土方 颯太》

１６勝。フロストシティ（１Ｒ）に気合。「ハナを切ることができれば」（◎）。ラブリーローラー（４Ｒ）も「前走がいい内容。最内枠がどうかだけ」（◎）。メイショウロンド（２Ｒ）は「気難しい面があって…」（△）。

《大山 真吾》

１４勝。スナークサンダー（１０Ｒ）に前進を見込む。「ハナを切れたら」（◎）。シアワセノクツ（４Ｒ）も「一度使ったことで調子は上向き」（◎）。ララパサージュ（１Ｒ）は「前、前で競馬ができれば」（○）。スマイルサルファー（１１Ｒ）も「休み明けなので地力に期待」（○）。

《川原 正一》

１２勝。メイショウマゴイチ（７Ｒ）に自信。「チャンス十分」（◎）。メイショウフィガロ（２Ｒ）も「この相手なら通用する」（◎）。リポジノ（８Ｒ）は「初戦から走っていい」（○）。ケイアイロベージ（１１Ｒ）も「転入初戦の内容が悪くないので」（○）。

《新庄 海誠》

８勝。おすすめはコンダクト（５Ｒ）で「外枠は歓迎」（◎）。タンバッフェ（６Ｒ）も「自分のリズムで走ることができれば」（◎）。ゼンダンスバシリ（１０Ｒ）は「調子のよさを生かしたい」（○）。エクスプロラベスト（１Ｒ）も「砂をかぶらない位置を取れたら」（○）。オニギリ（４Ｒ）は「ゲートは速いイメージ。前、前で運ぶことができれば」（○）。

《松木 大地》

７勝。期待のアカオー（９Ｒ）は「調子が上がってきた」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触