ブルージェイズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、カナダ・トロントで行われたブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場した。昨年ワールドシリーズの激闘以来の登場。3回の第2打席直前に起きた“異変”にファンが騒然としている。

ブルージェイズの先発は通算222勝のマックス・シャーザー。大谷は第1打席で対戦し中飛に倒れた。ただ3回先頭で打席に立つ直前、2番手のフレミングに交代。中継画面にはベンチのシャーザーの後ろ姿だけが映し出された。

まだ2回、わずか36球を投げただけでの降板に、X上の日本人ファンからもコメントが並んだ。

「何かアクシデントか!?」

「シャーザーなんかあったんか？」

「シャーザーさんいなくなってる」

「あれ？シャーザー代わったのか…」

「ちょっと待ってよシャーザーまで離脱したら」

大谷はこの打席、左腕フレミングから投前へのボテボテのゴロが内野安打に。更に投手の送球エラーで二塁へ進んだ。その後フリーマンの2ランで生還し、ドジャースが4-1とリードを奪っている。



（THE ANSWER編集部）