株式会社グラファイトデザインはこのほど、全国の20歳～69歳の一般ゴルファー1000人（年1回以上コースに出てプレーする人）を対象に実施した「ゴルファーの意識・実態調査2026」を公開した。



【写真】一緒にラウンドしたら楽しそう！圧倒的1位の男性芸能人

一緒にラウンドしたい人物について質問したところ、男性芸能人では「明石家さんま」(63人)がダントツ。2位「木村拓哉」(18人)、3位「木梨憲武」(17人)、4位「タモリ」(16人)、5位「石田純一」(15人)と続いた。



女性芸能人では1位が「綾瀬はるか」(19人)、僅差の2位は「橋本環奈」(15人)、3位に「稲村亜美」(11人)、4位「北川景子」(10人)となり、5位に9人で「長澤まさみ」と「天海祐希」が並んだ。



プロゴルファー（※引退した選手・故人を含む）をみると、男子1位は「松山英樹」(128人)、2位「石川遼」(97人)、3位「尾崎将司さん」(22人)、4位「丸山茂樹」(21人)、5位「タイガー・ウッズ」(20人)だった。



女子は1位「渋野日向子」(69人)、2位「宮里藍」(35人)、3位「小祝さくら」(27人)、4位「原英莉花」(21人)、5位タイは「イ・ボミ」と「横峯さくら」(いずれも17人)となった。



ゴルフが上手そうな男性著名人については、1位は「石田純一」(36人)、2位「明石家さんま」(23人)、3位タイに「タモリ」「武井壮」(いずれも19人)、5位タイに「原辰徳氏」「大西ライオン」(いずれも14人)が入った。



女性著名人に関しては1位「稲村亜美」(18人)、2位「山内鈴蘭」(16人)、3位「橋本環奈」(10人)、4位「和田アキ子」(8人)、5位「吉瀬美智子」(7人)となった。



◆株式会社グラファイトデザイン調べ



（よろず～ニュース編集部）