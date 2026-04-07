◇インターリーグ ドジャース─ブルージェイズ（2026年4月5日 トロント）

右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）入りしたドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦前にメディア取材に対応。患部の状態について語った。

ベッツは4日（同5日）のナショナルズ戦で負傷し、初回に交代。前日5日（同6日）にIL入りした。患部について「痛みもほとんど感じないくらい。ただ、特定の動きでは違和感があるけど、本当に限られた動きだけだね。だから、当初考えていたよりもかなりいい状態にあると思う」と軽症を強調した。

負傷した時は「どうやって起きたのかも分からなかった」としながらも「今の状態はいいし、前向きに捉えているよ」と当初思っていたほど酷くないと安堵した。

そして「以前にも腹斜筋をやったことはある。2018年だったかな？でもあれはスイング中に起きたもので、今回よりずっとひどいと分かっていた。今回はただ走っただけで起きたし、何が原因だったのか本当に分からない。その日は普通の日だったし、何も異常はなかった」と以前の痛め方とは違ったと説明。当時は右でなく反対の左側を痛めたそうで「今回はそれよりずっと軽い」とした。

だからこそ「できるだけ早く戻りたい」と早期復帰を望んだ。ただ、「賢くやらないといけない。腹斜筋のケガは長引くこともあるからね。慎重にやる必要はあるけど、だからといって時間をかけるつもりはない。とにかくプレーしたいよ」と再発を防ぐことも大事だが、できるだけ早めに復帰したいと語った。

前回、腹斜筋を痛めた2018年はMVPを獲得したシーズンでもあるだけに「その通り、だから今回もどうなるか見てみよう（笑）」とジョークも飛び出すほど、状態は良さそうだった。