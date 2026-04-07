「凄すぎるな」「実力を証明した」欧州で今季６点目！ 21歳日本人アタッカーの逆転弾に脚光「代表に入り込めるんじゃないか」
ザルツブルクのMF北野颯太が今季６点目を奪った。
現地４月５日に開催されたオーストリアリーグの第25節で、北野、チェイス・アンリ、川村拓夢が所属するザルツブルクがハルトベルクと対戦。２−１の逆転勝利を飾った。
この試合で先発した北野は、１−１で迎えた58分、カウンターのチャンスでゴール前に一気にスプリント。味方のラストパスに反応して右足のダイレクトシュートをゴール左隅に流し込んでみせた。
この決勝弾にSNS上では、「ゴール逆隅に流し込めてるの凄すぎるな」「決定力大事」「ナイスゴール」「代表に入り込めるんじゃないか」「実力を証明した」「冷静に決めた」といった声が寄せられている。
21歳アタッカーのさらなる活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】北野颯太の右足ダイレクト弾！
現地４月５日に開催されたオーストリアリーグの第25節で、北野、チェイス・アンリ、川村拓夢が所属するザルツブルクがハルトベルクと対戦。２−１の逆転勝利を飾った。
この試合で先発した北野は、１−１で迎えた58分、カウンターのチャンスでゴール前に一気にスプリント。味方のラストパスに反応して右足のダイレクトシュートをゴール左隅に流し込んでみせた。
この決勝弾にSNS上では、「ゴール逆隅に流し込めてるの凄すぎるな」「決定力大事」「ナイスゴール」「代表に入り込めるんじゃないか」「実力を証明した」「冷静に決めた」といった声が寄せられている。
21歳アタッカーのさらなる活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】北野颯太の右足ダイレクト弾！