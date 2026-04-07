「凄すぎるな」「実力を証明した」欧州で今季６点目！ 21歳日本人アタッカーの逆転弾に脚光「代表に入り込めるんじゃないか」

「凄すぎるな」「実力を証明した」欧州で今季６点目！ 21歳日本人アタッカーの逆転弾に脚光「代表に入り込めるんじゃないか」